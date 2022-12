Chấn động UFO từng xuất hiện ở một trường học ở châu Phi?

Trường Ariel tọa lạc tại Ruwa, một khu vực nông thôn nhỏ, cách thủ đô Harare của Zimbabwe 22km. Vào thời điểm chưa xảy ra sự kiện UFO, nơi này thậm chí chưa phải là thị trấn, mà chỉ là một địa phương gắn liền với nông nghiệp. Ariel vốn là một trường tư thục học phí cao, học sinh phần lớn thuộc gia đình người da trắng trung lưu, giàu có. Sự kiện UFO xảy ra vào ngày 16 tháng 9 năm 1994, trong lúc các giáo viên tham dự cuộc họp trong trường, còn học sinh được tận hưởng giờ nghỉ giữa buổi sáng để chơi đùa ở bên ngoài. Trở vào lớp học, các em tranh nhau kể cho giáo viên một câu chuyện kỳ lạ nhưng đều bị gạt đi, cho đó là hoang đường. Ngày hôm sau, nhiều cha mẹ học sinh đã đến trường để tìm hiểu xem chuyện lạ lùng gì đã xảy ra với bọn trẻ. Ngay sau đó, câu chuyện UFO xuất hiện ở một trường học ở châu Phi cũng đã được phổ biến trên đài phát thanh ZBC. Chẳng mấy chốc, các nhà báo nước ngoài và nhiều chuyên gia về UFO cũng lần lượt đến trường tìm hiểu. Trong cả ba cuộc phỏng vấn, 62 học sinh, từ 6 đến 12 tuổi, đều kể cùng một câu chuyện khá giống nhau. Theo đó, khi đang chơi đùa ngoài trời, chúng nhìn thấy một số UFO. Các vật thể này bằng bạc có dạng đĩa, xuất hiện rất rõ trên bầu trời. Ít nhất một trong số những đĩa bay này được cho là đã đáp xuống cánh đồng ngay bên ngoài ranh giới trường học. Sau đó, từ một đến bốn sinh vật mắt to, mặc đồ đen rời khỏi UFO và tiếp cận bọn trẻ. Một số học sinh thú nhận đã bỏ chạy vì sợ nhưng những em lớn hơn ở lại và quan sát chúng. Từ đây, các phiên bản câu chuyện bắt đầu khác. Theo John Mack, Giáo sư tâm thần học của Đại học Harvard, Mỹ, người ngoài hành tinh đã giao tiếp bằng thần giao cách cảm với bọn trẻ. Người ta cho rằng, họ đã đưa ra một cảnh báo sinh thái cho các học sinh, với nội dung con người phải ngừng gây ô nhiễm hành tinh, nếu không thế giới sẽ kết thúc. Theo các nhà UFO học, sự kiện ở Ariel là một trong những lần chứng kiến UFO quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại. Tuy nhiên, những người hoài nghi đã xem vụ việc trên chỉ là một trò lừa bịp. Cho đến ngày nay, sau 28 năm, nhiều học sinh có mặt vào thời điểm đó vẫn khẳng định câu chuyện của họ là sự thật. Và cho đến nay, mọi chuyện vẫn còn trong bí ẩn. Các nhà UFO học sẽ tìm ra lý do để tin và những người hoài nghi sẽ cố tìm ra lỗ hổng trong lời kể của trẻ em để phản bác. Họ nói rằng vụ việc có thể là một trường hợp cuồng loạn tập thể, nhưng đưa ra rất ít bằng chứng về lý do tại sao họ lại nghĩ như vậy. Trong xã hội học và tâm lý học, rối loạn phân ly tập thể hay cuồng loạn tập thể là một chứng bệnh rối loạn phân ly được biểu hiện trong một tập thể, một hiện tượng lan truyền những ảo tưởng tập thể về các mối đe dọa, dù là thật hay ảo, thông qua một nhóm người trong xã hội do những tin đồn và sợ hãi. Trong y học, thuật ngữ này được sử dụng để mô tả sự biểu hiện tự phát (tạo ra các hóa chất trong cơ thể) của cùng một triệu chứng gây ảo giác hoặc tương tự trong một số đông người. >>>Xem thêm video: Mỹ công bố nhìn thấy hơn 120 UFO trong 2 thập kỷ trở lại đây (Nguồn: VTV24).

