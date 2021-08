Chấn động sự thật về các cơn mưa động vật kỳ quái nhất TG

Mưa động vật không chỉ là cá, chúng có thể là sinh vật biển như bạch tuộc và động vật có vỏ, đôi khi chúng cũng là động vật lưỡng cư như ếch và cóc, thậm chí có một số ghi chép về mưa nhện. Những hiện tượng này khiến mọi người đặc biệt tò mò tìm lời giải đáp. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học đây không phải là một hiện tượng kỳ bí mà hoàn toàn có thể giải thích bằng khoa học. Có thể giải thích đơn giản, cơn mưa động vật xảy ra khi một trận lốc xoáy phát triển thành vòi rồng, hút toàn bộ những gì trong phạm vi của nó bao gồm cá, lươn và những loài động vật khác lên trời. Sau đó, cơn lốc xoáy này "ném" những động vật bị hút lên đến một khu vực cách xa hơn khi nó ngừng hoạt động. Mặc dù nghe có vẻ hợp lý, nhưng suy đoán này không được hỗ trợ bởi dữ liệu quan sát thực tế, cũng như không thể giải thích tất cả các sự kiện mưa động vật. Các loài động vật từ trên trời rơi xuống hầu như đều thuộc cùng một loài trái ngược với sự “tấn công bừa bãi” của những cơn lốc xoáy, vòi rồng bởi chúng chỉ có thể kéo theo những vật thể ngẫu nhiên ở mỗi nơi mà chúng đi qua. Tuy nhiên, theo ghi nhận, mỗi khi mưa động vật xảy ra, những thứ rơi xuống hầu như chỉ là một loài chứ không phải hỗn hợp cá và các sinh vật có cùng kích thước. Một vấn đề khác là nhiều con cá vẫn còn sống khi chúng được tìm thấy, trong khi đó nước trong vòi rồng thường là nước được ngưng tụ từ hơi nước. Ngay cả khi rất nhiều loài cá nhỏ có thể bị mắc kẹt và di chuyển trong một quãng đường dài, hầu hết chúng sẽ chết yểu do chuyển động dữ dội sau khi tách khỏi môi trường nước. Mưa động vật còn được hình thành bởi một số sinh vật bay như chim, có thể do các vấn đề về môi trường hoặc do thời tiết xấu, con người bắn pháo hoa và tiếng ồn đô thị, hay khí độc cũng có thể dẫn đến các vấn đề như mất phương hướng, tử vong do va phải cây khi bay, hoặc chóng mặt và ngã xuống đất đồng loạt. Bên cạnh đó, chỉ có trận mưa động vật đến từ các loài chim mới có thể chứng minh rằng những xác chết này từ trên trời rơi xuống, còn đối với tất cả các loài động vật không bay được, thì trận mưa động vật mà chúng tạo thành chưa bao giờ được ống kính nào chụp được. Các nhà khoa học đến hiện trường, sau khi nghe tin rằng có một trận "mưa cá" và phát hiện ra những con cá này là loài có thị lực bị suy giảm nghiêm trọng - nghĩa là, chúng có khả năng sống trong một môi trường tối tăm như cống rãnh. Lâu ngày do mưa lớn làm cống rãnh, nước dâng lên và chúng nhẩy ra khỏi mặt nước. Cái gọi là mưa ếch, mưa nhện và thậm chí là mưa rắn trong các ghi chép cổ xưa có nhiều khả năng là do sự cưỡng bức di cư ồ ạt sau cơn mưa vì vùng đất trũng nơi động vật sinh sống bị mưa lớn xâm chiếm. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

