Chấn động khoảnh khắc thế giới ngoài hành tinh “bắt cóc” tàu NASA

Ban đầu, dự kiến OSIRIS-REx của NASA sẽ thả mẫu vật về Trái Đất vào ngày 23/9. Tuy nhiên, khi tiếp cận gần Bennu, nhóm nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tiểu hành tinh này có đặc điểm hoàn toàn khác so với Itokawa, tiểu hành tinh được dùng làm mô hình cho thiết kế OSIRIS-REx. Bennu có nhiều ao chứa hạt mịn hơn, địa hình phức tạp hơn dự kiến và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nếu OSIRIS-REx hạ cánh không đúng cách, tàu có thể bị mắc kẹt trên Bennu mà không thể quay trở lại Trái Đất hoặc thậm chí bị hỏng khi va chạm vào đá. May mắn thay, nghệ sĩ guitar huyền thoại Sir Brian May của ban nhạc Queen, cũng là một tiến sĩ về thiên văn học, đã liên hệ với nhóm OSIRIS-REx và giúp tái tạo hình ảnh chi tiết của bề mặt Bennu. Họ đã xác định một khu vực phẳng và an toàn để OSIRIS-REx hạ cánh. Mặc dù "thế giới ngoài hành tinh" này hẹp hơn so với dự kiến, tàu đã thành công trong việc thu thập mẫu vật từ Bennu. Mẫu vật từ tiểu hành tinh Bennu hứa hẹn sẽ cung cấp thông tin quý báu về nguồn gốc của các vật thể trong hệ Mặt Trời và có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nguồn gốc của sự sống trên Trái Đất. Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh “bãi đáp” khổng lồ của vật thể ngoài hành tinh.

