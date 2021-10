Chấn động dự đoán thời điểm Trái đất không phù hợp cho sự sống

Trái Đất có thể duy trì sự sống dựa trên sự cân bằng vô cùng tinh tế giữa nhiều yếu tố khác nhau như bầu khí quyển, khoảng cách tới Mặt Trời, và vô số điều kiện tuyệt vời khác. Tuy nhiên, một ngày nào đó Trái Đất có thể không còn thích hợp cho sự sống phát triển. Theo kết quả nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học Canada và Anh, sau 500 năm nữa Trái đất sẽ biến thành nơi không phù hợp cho sự sống. Các nhà nghiên cứu đã trình bày ba mô hình biến đổi có thể xảy ra trên Trái đất, trong đó tồi tệ nhất có thể là mối đe dọa trong sự dịch chuyển biên giới quốc gia hoặc thậm chí là sự diệt vong của loài người như một quần thể sinh học. "Nếu không ngăn chặn được sự nóng lên toàn cầu thì sau 500 năm nữa Trái đất sẽ biến đổi đến mức chúng ta phải chiến đấu tuyệt vọng để sống còn và bảo lưu các nền văn hóa lịch sử và địa lý nguồn cội" Một phần của Trái đất sẽ trở nên không phù hợp cho sự sống do quá nóng, một số loại cây trồng, bao gồm lúa mì và khoai tây, sẽ khan hiếm do thiếu đất màu để canh tác. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng lưu ý đến Báo cáo Chiến lược Khí hậu do Liên Hợp Quốc trình bày, theo đó các nước cần khẩn trương đẩy mạnh nỗ lực trong cuộc đấu tranh hóa giải vấn đề gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu. Tuy nhiên, theo họ Liên Hợp Quốc đã có sự nhầm lẫn khi bỏ qua không đánh giá đúng mức về rủi ro lâu dài. Điều cần thiết phải làm bây giờ là lập kế hoạch chiến lược khí hậu kỹ lưỡng hơn ở cấp độ toàn cầu và thống nhất mọi nỗ lực để ngăn chặn thảm họa diệt vong. Biến đổi khí hậu bây giờ đã không còn là một chủ đề quá xa vời để chỉ xuất hiện trong các báo cáo khoa học hay các bộ phim viễn tưởng. Biến đổi khí hậu bây giờ đã là thứ mà mọi người đều đã có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Chúng ta đều thấy mùa hè và cả mùa đông đang ấm dần lên. Cường độ của những sự kiện khí hậu ngày càng mạnh và cực đoan, chẳng hạn như những cơn bão và siêu bão xuất hiện ngày một dày đặc. Hạn hán và lũ lụt cũng vậy, người dân ở các khu vực chưa từng phải đối mặt với các sự kiện này bây giờ đã phải chịu sự tác động khủng khiếp của chúng vì không có kinh nghiệm và chuẩn bị. Vì vậy, các nhà khoa học cảnh báo nếu con người còn phớt lờ và làm ngơ trước vấn đề biến đổi khí hậu, tác động từ đó có thể đem lại những đau khổ không thể kế xiết cho nhân loại, thậm chí là diệt vong. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

