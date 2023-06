Cha đẻ AI cảnh báo gì mối nguy của trí tuệ nhân tạo?

Ông Geoffrey Hinton đã tuyên bố rút khỏi Google sau hơn một thập kỷ công tác để có thể tự do cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn của AI đối với con người. Trong bài diễn thuyết tại Hội nghị công nghệ Collision, ông nhấn mạnh việc cần đánh giá nghiêm túc những rủi ro của AI trước khi nó trở nên thông minh hơn con người. Ông cảnh báo rằng những nguy cơ của AI cần được xem xét một cách nghiêm túc và cần tìm cách ứng phó với chúng. Ông Hinton cũng lo ngại về nguy cơ bất bình đẳng tăng lên do sự phát triển của AI. Ông nói rằng AI có thể gia tăng khoảng cách giàu nghèo khi năng suất của nó tập trung vào người giàu hơn là công nhân. Ông cũng đề cập đến mối nguy từ tin giả mà các chatbot dựa trên AI như ứng dụng ChatGPT có thể gây ra. Ông Hinton cảnh báo rằng mối đe dọa từ AI có thể còn khẩn cấp hơn cả biến đổi khí hậu và rằng cần nỗ lực nghiên cứu và quản lý công nghệ này. Một ủy ban ở Liên minh châu Âu đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tổ chức một hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về tương lai của AI. Tổng thống Biden đã gặp các nhà lãnh đạo công ty AI để thảo luận về vấn đề minh bạch trong việc sử dụng các hệ thống AI. Geoffrey Hinton đồng ý rằng cần có sự tham gia của các nhà lãnh đạo công nghệ và chính trị gia để đảm bảo an toàn và minh bạch trong sử dụng AI. >>>Xem thêm video: Nóng: Trí tuệ nhân tạo có thể dự đoán tuổi thọ của một người.

