Cầu vồng 'song sinh' xuất hiện ở Hội An, chuyên gia lên tiếng

Theo các chuyên gia, hiện tượng cầu vồng đôi hay cầu vồng song sinh xuất hiện ít hơn cầu vồng bình thường. Theo đó, trong 10 lần cầu vồng xuất hiện, có khoảng 2-3 lần là cầu vồng đôi. (Ảnh: VTV.vn) Sáng 14/10, nhiều người dân ở Hội An bắt gặp cầu vồng đôi sau cơn mưa, một cảnh tượng rực rỡ hiếm có khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, thích thú. (Ảnh: Sức khoẻ đời sống) Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Cựu chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC), cầu vồng đôi xuất hiện khi ánh sáng Mặt Trời khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa, tạo ra hai cầu vồng. (Ảnh: Báo Người Lao Động) Cầu vồng thứ hai có màu nhạt hơn và thứ tự màu ngược lại so với cầu vồng chính, và thường khó thấy hơn. (Ảnh: Spiderum) Cầu vồng đôi xảy ra khi ánh sáng tán sắc qua các giọt nước ở góc 42 độ và 52 độ so với ánh sáng Mặt Trời, khiến chúng ta nhìn thấy đồng thời hai cầu vồng. (Ảnh: BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG) Theo quan niệm dân gian, cầu vồng đôi mang lại may mắn và tượng trưng cho sự thịnh vượng. (Ảnh: Dân Việt) Nhiều người tin rằng việc nhìn thấy cầu vồng đôi là dấu hiệu của những điều tốt đẹp sắp đến. (Ảnh: PxHere) Dù mang ý nghĩa tâm linh hay không, cầu vồng đôi luôn là một hiện tượng đẹp mắt và hiếm có, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải trầm trồ.(Ảnh: Ecoparker) Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã hiện tượng núi lửa “phun” sét lên trời như ngày tận thế.

