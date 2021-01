Cấu tạo của lá sen kỳ lạ chịu được sức nặng một thanh niên

Sen Vua (súng nia) là loài cây sống ở vùng nước nông thuộc lưu vực sông Amazon. Cây được con người tìm thấy và đem về trồng làm cảnh trong các ao hồ lớn. Sen Vua có thân chìm dưới nước dài đến 8m, bộ rễ của cây phát triển rất tốt với nhiều rễ con lấy chất dinh dưỡng từ đất mùn và trong nước. Tuy nhiên Sen Vua không có ngó sen như các loại Sen khác. Cây mọc những lá lớn với đường kính từ 1-2m, có khi lên đến 3m, dày 1cm. Lá mọc nổi trên mặt nước, quanh rìa lá ốp lên cao từ 2-5cm tạo thành vành to và cong lên giống cái nia nhìn rất lạ mắt nên được gọi là súng nia. Kết cấu của lá Sen Vua rất lạ. Mặt trên của lá có màu lục nhạt, trơn nhẵn, mặt dưới có màu nâu hoặc hơi đỏ với những đường gân to và lông gai, đây là bộ khung xương vừa giúp lá tránh khỏi các loài động vật sống dưới nước gây hại, vừa làm chức năng nâng đỡ lá nổi trên mặt nước. Lá Sen Vua có thể chịu được sức nặng của một người trưởng thành có trọng lượng trung bình từ 80kg trở xuống. Gân lá và lông gai rất dài có tác dụng tản nhiệt, khiến cho cái nắng gay gắt vùng nhiệt đới không thiêu cháy được lá sen vua. Hoa Sen Vua nở rộ tỏa nhiệt mạnh. Hoa cây Sen Vua rất to và đổi màu rất thú vị. Hoa thường nở vào buổi chiều tối với những nụ hoa màu trắng tỏa hương thơm nồng đến sáng ngày hôm sau màu hoa sẽ chuyển dần sang hồng và khép dần lại đến trưa thì đóng cánh hoàn toàn, khi chiều về hoa lại nở ra. Hoa Sen Vua nở trong khoảng 3 ngày thì tàn hẳn. Trong đêm đầu tiên, hoa màu trắng phát ra mùi thơm để bẫy bọ cánh cứng. Vào đêm thứ hai, chúng có màu hồng, không mùi và chúng để những con bọ cánh cứng buông thả, phủ đầy phấn hoa, để tìm kiếm một bông hoa nữ màu trắng thơm khi mở ra cho đêm đầu tiên. Cây Sen Vua thích hợp với đất nhiệt đới nhiều nắng của miền Nam Việt Nam. Chúng sống được ở ao hồ có độ sâu cạn khác nhau và các loại đất trũng. Cây được trồng trong điều kiện khí hậu thích hợp, chăm sóc tốt sẽ phát triển rất nhanh và mạnh. Với những đặc điểm và nét độc đáo của lá hoa, Sen Vua đã được nước Guyana chọn làm quốc hoa, là biểu tượng cho một đất nước xinh đẹp và thân thiện. Sen Vua cũng giống các loài sen súng khác thích hợp làm cây thủy sinh tạo cảnh quan. Loại cây này có thể trồng chậu trang trí nhưng lá sẽ có kích thước nhỏ hơn bình thường. Do đó, để Sen Vua phát hủy hết vẻ đẹp và nét độc đáo của lá, hoa thì cần trồng cây ở không gian ao; hồ lớn và chăm sóc tốt.

Sen Vua (súng nia) là loài cây sống ở vùng nước nông thuộc lưu vực sông Amazon. Cây được con người tìm thấy và đem về trồng làm cảnh trong các ao hồ lớn. Sen Vua có thân chìm dưới nước dài đến 8m, bộ rễ của cây phát triển rất tốt với nhiều rễ con lấy chất dinh dưỡng từ đất mùn và trong nước. Tuy nhiên Sen Vua không có ngó sen như các loại Sen khác. Cây mọc những lá lớn với đường kính từ 1-2m, có khi lên đến 3m, dày 1cm. Lá mọc nổi trên mặt nước, quanh rìa lá ốp lên cao từ 2-5cm tạo thành vành to và cong lên giống cái nia nhìn rất lạ mắt nên được gọi là súng nia. Kết cấu của lá Sen Vua rất lạ. Mặt trên của lá có màu lục nhạt, trơn nhẵn, mặt dưới có màu nâu hoặc hơi đỏ với những đường gân to và lông gai, đây là bộ khung xương vừa giúp lá tránh khỏi các loài động vật sống dưới nước gây hại, vừa làm chức năng nâng đỡ lá nổi trên mặt nước. Lá Sen Vua có thể chịu được sức nặng của một người trưởng thành có trọng lượng trung bình từ 80kg trở xuống. Gân lá và lông gai rất dài có tác dụng tản nhiệt, khiến cho cái nắng gay gắt vùng nhiệt đới không thiêu cháy được lá sen vua. Hoa Sen Vua nở rộ tỏa nhiệt mạnh. Hoa cây Sen Vua rất to và đổi màu rất thú vị. Hoa thường nở vào buổi chiều tối với những nụ hoa màu trắng tỏa hương thơm nồng đến sáng ngày hôm sau màu hoa sẽ chuyển dần sang hồng và khép dần lại đến trưa thì đóng cánh hoàn toàn, khi chiều về hoa lại nở ra. Hoa Sen Vua nở trong khoảng 3 ngày thì tàn hẳn. Trong đêm đầu tiên, hoa màu trắng phát ra mùi thơm để bẫy bọ cánh cứng. Vào đêm thứ hai, chúng có màu hồng, không mùi và chúng để những con bọ cánh cứng buông thả, phủ đầy phấn hoa, để tìm kiếm một bông hoa nữ màu trắng thơm khi mở ra cho đêm đầu tiên. Cây Sen Vua thích hợp với đất nhiệt đới nhiều nắng của miền Nam Việt Nam. Chúng sống được ở ao hồ có độ sâu cạn khác nhau và các loại đất trũng. Cây được trồng trong điều kiện khí hậu thích hợp, chăm sóc tốt sẽ phát triển rất nhanh và mạnh. Với những đặc điểm và nét độc đáo của lá hoa, Sen Vua đã được nước Guyana chọn làm quốc hoa, là biểu tượng cho một đất nước xinh đẹp và thân thiện. Sen Vua cũng giống các loài sen súng khác thích hợp làm cây thủy sinh tạo cảnh quan. Loại cây này có thể trồng chậu trang trí nhưng lá sẽ có kích thước nhỏ hơn bình thường. Do đó, để Sen Vua phát hủy hết vẻ đẹp và nét độc đáo của lá, hoa thì cần trồng cây ở không gian ao; hồ lớn và chăm sóc tốt.