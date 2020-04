Cận cảnh Realme band giá rẻ, nhiều tính năng hơn Miband 4

Realme mới trình làng chiếc vòng tay thông minh của mình với màn hình lớn hơn, nhiều tính năng hơn và đặc biệt là giá rẻ hơn Miband 4. Tuy nhiên thời lượng pin, khả năng kết nối đa thiết bị lại kém Miband 4. Realme band cho thấy nhiều điểm nổi trội nhứ: màn hình màu lớn hơn, đo nhịp tim theo thời gian thực, kết nối trực tiếp qua chân usb tuyp A, ... Màn hình của Realme band cũng lớn Miband 4, Realme band thiết kế với màn hình 0.96 inch, còn Miband 4 là 0.95 inch. Realme band có trọng lượng nhẹ hơn, realme band nặng 20 gam, còn Miband 4 là 22 gam. Realme hỗ trợ 8 chế độ tập luyện khác nhau như đi bộ, đi xe đạp, đi bộ đường dài, chạy bộ, leo núi, yoga, thể dục và cricket. Xét về màu sắc thì Realme band thua đứt Miband 4, với chỉ 3 màu là ít lựa chọn hơn, một điểm chú ý là đây là sản phẩm mới nên các đơn vị sản xuất thứ 3 cũng chưa có nhiều mẫu dây đeo thay thế như Miband 4. Thiết kế của Realme band được đánh giá gần với ý nghĩa vòng đeo thông mình hơn so với Miband 4, các chi tiết khớp nối làm tốt thơn tạo cảm giác tràn nối giữa các mặt tiếp xúc. Một điểm nhấn khác của Realme là nhờ vào cảm biến tích hợp, Realme Band có khả năng đo nhịp tim và calo tiêu thụ qua bất kỳ hoạt động thể chất nào. So với Miband 4. Realme Band có khả năng chống bụi và chống nước IP68. Ngoài ra, còn có một cổng kết nối USB-A thông thường trên thân vòng đeo để thuận tiện cho việc sạc. Nỗi lo mất sạc sẽ không còn như khi sử dụng Miband 4. Tuy vậy thời lượng pin của Realme band thì thua xa Miband 4. So với Miband 4, Realme nổi trội hơn bởi tích hợp nhiều tính năng hơn, đặc biệt tính năng nhận thông báo từ mạng xã hội và tin nhắn sms là điểm nhấn đáng chú ý hơn cả. Realme Band thua chuẩn kết nối bluetooth so với Miband 4. Realme dùng chuẩn V4.2 còn Miband 4 dùng chuẩn V5.0 Realme mặc dù có nhiều điểm nổi trội hơn so với Miband 4, tuy nhiên hạn chế lớn nhất của nó là chỉ có thể kết nối với máy android, trong khi Miband có thể kết nối cả android và ios.

