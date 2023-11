Cận cảnh những loài hoa loa kèn kỳ lạ nhất thế giới

Loa kèn (Lilium candidum) cao 1 mét, có nguồn gốc từ vùng Đông Địa Trung Hải. Loài cây này cho hoa to, thơm nồng nàn và lâu tàn, được trồng phổ biến khắp thế giới như một loại cây cảnh. Ảnh: The Spruce. Loa kèn mũ Thổ Nhĩ Kỳ (Lilium martagon) cao 1,2 mét, phổ biến ở lục địa Á - Âu. Hoa của loài cây này chúc xuống dưới, có cánh đài uốn ngược về phía sau. Ảnh: The Lily Garden.Đại huệ Himalaya (Cardiocrinum giganteum) cao 3 mét, phân bố từ dãy Himalaya đến Trung Quốc. Loài loa kèn khổng lồ này sinh trưởng một vài mùa rồi mới ra hoa. Sau khi ra hoa, cây sẽ chết. Ảnh: R&B Floridaseeds. Loa kèn Peru (chi Alstroemeria) cao 1,2 mét, là thực vật bản địa Nam Mỹ. Các loài loa kèn này có hoa khá giống với chi Lilium, nhưng màu sắc đa dạng hơn. Chúng là cây cảnh được ưa chuộng trên toàn thế giới. Ảnh: Petal Republic. Loa kèn Bomarea (Bomarea caldasii) dài 4 mét, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Loài cây leo có hoa bắt mắt này đã được du nhập vào nhiều nơi trên thế giới để làm cây cảnh. Ảnh: Southland Pest Hub. Bối mẫu A Nhĩ Thái (Fritillaria meleagris) cao 50 cm, là thực vật bản địa châu Âu. Loài cây này mọc hoang trên các đồng cỏ ẩm ướt và cũng được trồng phổ biến trong vườn. Hoa của chúng có các vân hình ô bàn cờ đặc trưng. Ảnh: Baumschule Horstmann. Tu lip dại (Tulipa sylvestris) cao 45 cm, có nguồn gốc từ châu Âu. Là họ hàng của tu lip trồng trong vườn, loài cây có hoa vàng này mọc hoang trên các đồng cỏ, triền đồi nhiều đá và rừng thưa. Ảnh: Sarah Raven. Trọng lâu bốn lá (Paris quadrifolia) cao 40 cm, phân bố ở các khu rừng nguyên sinh ở khu vực ôn đới lục địa Á - Âu. Loài thực vật này có 4 hoặc 5 lá, chỉ ra duy nhất một hoa màu xanh, phát triển thành quả màu đen không ăn được. Ảnh: NatureSpot. Gagea reticularis cao 15 cm, phân bố ở vùng ôn đới châu Á, Đông Nam Âu và Bắc Phi. Loài cây dại nhỏ bé này thường được bắt gặp ở các sinh cảnh thưa thoáng. Chúng ra những bông hoa màu vàng tươi. Ảnh: World Plants. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.

