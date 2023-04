Cận cảnh cây cổ thụ cao nhất thế giới: Sánh ngang toà nhà 30 tầng!

Nằm ở bang California của Mỹ, cây hồng sam (Sequoia sempervirens) có tên Hyperion được công nhận là cây cao nhất thế giới còn sống cho tới nay. Ảnh: National Geographic. Cây cổ thụ này được các nhà tự nhiên học Chris Atkins và Michael Taylor phát hiện vào ngày 25/8/2006 ở một khu vực hẻo lánh của Công viên Quốc gia Redwood. Ảnh: Click Orlando. Theo đo đạc, Hyperion cao 115,55 mét, tương đương một tòa nhà 30 tầng. Cây có thể tích ước tính khoảng 530 m3, tuổi từ 700 đến 800 năm. Ảnh: Treehugger. Cây được đặt tên theo thần Hyperion trong thần thoại Hy Lạp. Đây là một trong 12 vị thần Titan, là con của thần Uranus (Bầu trời) và nữ thần Gaia (Đất mẹ), là chồng của nữ thần Theia, cha của thần Helios (Mặt trời), nữ thần Selene (Mặt trăng) và nữ thần Eos (Rạng đông). Ảnh: AccuWeather. Vị trí chính xác của cây Hyperion trên danh nghĩa là bí mật nhưng một số người đã tìm ra và tung lên internet. Rất nhiều người khác đã cố gắng đến chiêm ngưỡng tận mắt cây hồng sam kỳ vĩ này. Ảnh: San Francisco Chronicle. Theo các mô tả, Hyperion nằm trong một khu vực rừng sâu không có con đường mòn nào dẫn đến. Để tiếp cận cây phải mất rất nhiều thời gian xuyên qua thảm thực vật rậm rạp theo định vị GPS. Ảnh: SFGATE. Vào tháng 7/2022, giám đốc Công viên Quốc gia Redwood đã đóng cửa toàn bộ khu vực xung quanh Hyperion để ngăn chặn sự tàn phá môi trường sống do du khách gây ra. Ảnh: Apartment Therapy. Ngoài Hyperion, Công viên Redwood cũng có những cây hồng sam cao thứ hai và thứ ba được biết đến, có tên là Helios và Icarus. Ảnh: Uprooted Traveler. Trên phương diện khoa học, hồng sam là một loài thực vật hạt trần trong họ Cupressaceae. Không chỉ có chiều cao gây choáng ngợp, loài cây này còn có thể sống lâu tới hơn 2000 năm. Ảnh: More Than Just Parks. Trong quá khứ, hồng sam từng bao phủ diện tích rộng trên 8000 km2 ở hai bang Oregon và California của Mỹ. Từ giữa thế kỷ 19, chúng bị con người khai thác để lấy gỗ trên quy mô lớn. Ảnh: Visit Redwoods. Ngày nay những khu rừng hồng sam nguyên thủy còn rại rất ít. Theo ước tính, khoảng 70% cây hồng sam cổ thụ đã chết do bị con người triệt hạ và sự biến động môi sinh. Ảnh: Renee Roaming. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

