Camera của iPhone 14 "không nhỏ như tưởng tượng", iFan thất vọng tràn trề

Theo một số hình ảnh rò rỉ, phần khuyết màn hình của iPhone 14 sẽ được thiết kế lại, gồm một phần có dạng đục lỗ chứa camera trước và một phần dạng viên thuốc con nhộng để đặt Face ID và cảm biến. Camera hồng ngoại và máy chiếu điểm là hai thành phần không thể thiếu của cụm cảm biến nhận diện khuôn mặt Face ID. Nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ trang bị một lỗ khoét hình viên thuốc cho camera selfie và camera hồng ngoại, bên cạnh sẽ là một lỗ khoét hình tròn cho máy chiếu điểm Theo nguồn tin mới nhất từ mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, kích thước của hai lỗ khoét trên iPhone 14 có thể rất lớn, chứ không hề nhỏ và tinh tế như những hình ảnh thiết kế trước đây. Có vẻ như Apple chỉ loại bỏ phần viền của rãnh tai thỏ, còn thiết kế cụm camera và cảm biến bên trong vẫn giữ nguyên. Mặc dù chúng ta không thể mong đợi camera đục lỗ của iPhone 14 sẽ trông gọn gàng như trên Galaxy S22 của Samsung, do Apple phải có đủ không gian để đặt cụm cảm biến Face ID, vốn rất phức tạp. Nhưng nếu thiết kế trên là sự thật, người dùng có thể sẽ không thực sự thoải mái khi sử dụng. Trước đó, Ross Young, người từng đưa ra nhiều dự đoán chính xác về các thiết bị chưa ra mắt của Apple, cũng nói hai phiên bản Pro của iPhone 14 sẽ có cụm camera trước và cảm biến dạng viên thuốc kết hợp đục lỗ. "Tai thỏ" xuất hiện đầu tiên trên iPhone X năm 2017 và là chi tiết gây tranh cãi trên iPhone thời gian qua. Không ít ý kiến cho rằng khu vực này làm mất tính thẩm mỹ của toàn bộ sản phẩm. Sau bốn năm, Apple vẫn giữ thiết kế này trên iPhone 13, chỉ thu nhỏ kích cỡ hơn so với các bản tiền nhiệm. iPhone 14 được cho là đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm và dự kiến ra mắt trong tháng 9 với chip A16 Bionic tiến trình 4 nm, RAM từ 8 GB, bộ nhớ từ 256 GB. Máy cũng sẽ có đột phá về camera và dung lượng pin, nhưng giá bán có thể cao hơn 100 USD. Apple được cho là sẽ ra mắt iPhone 14 6,1 inch, iPhone 14 Max 6,7 inch, iPhone 14 Pro 6,1 inch và iPhone 14 Pro Max 6,7 inch. Theo thống kê của Mozillion đầu tháng 2, iPhone 14 là smartphone được chờ đợi nhất 2022. Từ khóa iPhone 14 được tìm kiếm 1,11 triệu lần trên toàn cầu trong năm 2021. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

