Cá voi xuất hiện gần bờ biển Nhơn Lý là loài trong Sách đỏ

Đây là lần đầu tiên cá voi xuất hiện gần bờ biển Nhơn Lý, thu hút sự chú ý của nhiều ngư dân và chuyên gia. Cá voi Bryde thường kiếm ăn tại các khu vực biển gần bờ, có thể do nguồn thủy sản phong phú tại vùng biển này. Loài cá voi này từng xuất hiện tại các biển Đông Nam Á và được coi là điềm lành, mang lại may mắn cho ngư dân địa phương. Cá voi Bryde nằm trong Sách Đỏ của IUCN về các loài bị đe dọa cần được bảo vệ. Cá voi Bryde (Balaenoptera edeni) có thể được tìm thấy ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, nhưng chúng thường được tìm thấy nhiều nhất ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Cá voi Bryde là một trong những sinh vật lớn nhất đại dương. Cá voi Bryde trưởng thành có thể dài đến 16,5m, nặng tới 40 tấn. Tuy nhiên chúng cũng là một trong những loài ít được biết đến nhất hiện nay. Những con cá voi này chưa được tìm thấy vượt quá 40% ở cả hai bán cầu. Do thích nước ấm, chúng đã được quan sát thấy di cư về phía xích đạo vào mùa đông. Một số quần thể nhỏ được biết là ít vận động, bao gồm một quần thể nhỏ khoảng 12 cá thể dọc theo bờ biển California. Cá voi Bryde sống ở vùng nước ấm của đại dương, với nhiệt độ dao động từ 15 đến 20 độ C. Cá voi Bryde ăn sinh vật phù du, giáp xác và những đàn cá mà chúng ngốn vào trong cái miệng to lớn của nó. Thường chúng xuất hiện từng con hoặc cặp và trong một số vùng kiếm ăn có thể thấy một nhóm vài chục con. Cá voi Bryde là loài cá voi thuộc họ Balaenopteridae, con đực có kích thước từ 12 đến 13 m, trong khi con cái lớn hơn một chút, từ 13 đến 14 m. Cả hai giới đều nặng từ 13,6 tấn đến 15 tấn. Cơ thể của chúng có màu xám khói sẫm ở trên, sau đó khuếch tán thành màu trắng ở dưới. Những vết sẹo hình tròn từ loài ký sinh và cá ăn bám đã được phát hiện trên những cá thể di cư nhiều hơn. Với mào hình chữ V, đầu của chúng chiếm 25% cơ thể và có 3 gờ trên đỉnh chạy từ đầu mõm đến trước lỗ thở. Cá voi Bryde đạt đến độ tuổi trưởng thành sinh dục khi dài từ 10 đến 12 m và từ 10 đến 13 tuổi. Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh 5 loài rùa biển quý hiếm của Việt Nam liệt kê trong Sách Đỏ.

