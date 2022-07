Cá heo nặng 100 kg dạt vào vịnh Dung Quất: Loài đặc biệt!

Vào khoảng 17h chiều ngày 19/7, một nhóm du khác đi tắm biển bất ngờ phát hiện một con cá heo nặng khoảng 100 kg, dài khoảng 2m dạt vào vịnh Dung Quất thuộc địa phận Biển Rạng, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Theo đó, nhóm du khách đã cố gắng đẩy con cá heo trở về biển nhưng do nó quá yếu không thể bơi ra vùng nước sâu. Sau hơn 2 giờ nỗ lực giải cứu không thành công, cá heo chết. Nhóm du khách liên hệ với người dân địa phương tổ chức chôn cất xác cá heo theo tín ngưỡng làng chàiCá heo nổi tiếng là loài động vật thông minh. Theo các nhà khoa học, chúng có bộ não lớn, có thể nặng tới 1.500g. Điều này giúp chúng có khả năng nhận thức và cảm xúc. Đồng thời, cấu trúc não bộ ở cá heo cũng phức tạp hơn so với con người. Cá heo không thể thở dưới nước. Do đó, chúng chỉ có những giấc ngủ ngắn từ 15 - 20 phút. Tuy nhiên, cá heo không ngủ hoàn toàn. Chỉ có 1 bán cầu não của loài cá heo nghỉ ngơi. Vì vậy, chúng vẫn có thể bơi, thở và để ý những kẻ săn mồi khi ngủ. Cá heo có thể tái tạo lớp da ngoài cùng chỉ trong 2 tiếng. Điều kỳ diệu này xảy ra là nhờ chúng có làn da trơn mịn. Các nhà khoa học cho hay cá heo tái tạo da là nhằm làm giảm lực kéo khi chúng bơi. Cá heo thường sử dụng những tiếng lách cách và tiếng huýt sáo để giao tiếp với nhau. Giới khoa học tin rằng, những con cá heo có thể ghi nhớ tiếng huýt sáo của đồng loại dù xa cách nhiều năm. Các nhà khoa học phát hiện cá heo có khả năng phát ra sóng siêu âm của riêng mình. Điều này giúp chúng phát hiện các vật thể khác qua sóng âm. Cá heo thường sống thành từng nhóm từ vài chục cho đến 1.000 con. Chúng cùng nhau phối hợp để săn bắt con mồi, trốn thoát kẻ thù, chăm sóc những con cá heo bị ốm hay bị thương... Đặc biệt, cá heo là một trong những động vật được con người yêu quý nhất. Chúng khá tinh nghịch, vui vẻ và rất thân thiện với con người. Khi xem cá heo trổ tài nhào lộn trên biển, du khách đi tàu thuyền vô cùng thích thú. Mời độc giả xem video: Ngỡ ngàng đàn cá heo ‘khủng” “tung tăng” bơi ở đảo Phú Quý. Nguồn: THTPCT.

