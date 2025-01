Bùng nổ 4 tựa game mobile bắn súng đáng mong đợi nhất năm 2025

1. Delta Force: Game mobile này dự kiến ra mắt quốc tế vào tháng 4/2025 (đã có bản dành riêng cho Trung Quốc). Gameplay kết hợp nhiều yếu tố từ các tựa game nổi tiếng như Valorant, Call of Duty, Battlefield. (Ảnh: Steam) Đồ họa ấn tượng nhờ Unreal Engine và hỗ trợ âm thanh vòm 360 độ. (Ảnh: Epic Games) 2. Rainbow Six Mobile: Ubisoft dự kiến ra mắt trong năm 2025. Giữ nguyên lối chơi chiến thuật từ bản PC với các chế độ như chiếm cứ điểm, đặt bom. (Ảnh: Game Rant) Hệ thống nhân vật có năng lực đặc biệt và bản đồ tương tác độc đáo. Đồ họa tối ưu cho cả thiết bị tầm trung. (Ảnh: Ubisoft) 3. Marvel Rivals Mobile: Được phát triển bởi NetEase, dự kiến ra mắt trong năm 2025. Gameplay giống Overwatch, tập trung vào các anh hùng và phản diện của Marvel với kỹ năng đặc biệt. (Ảnh: XTmobile) Sử dụng Unreal Engine 5, mang lại hình ảnh ấn tượng nhưng yêu cầu cấu hình cao. (Ảnh: cellphones) 4. VALORANT Mobile: Dự kiến ra mắt trong năm 2025. Mang phong cách bắn súng góc nhìn thứ nhất, kết hợp kỹ năng nhân vật như bản PC.(Ảnh: valorant) Sở hữu 5 chế độ chơi và đồ họa 3D đẹp mắt được tối ưu cho smartphone.(Ảnh: The SportsRush) Mời quý độc giả xem thêm video: Chú mèo “phô diễn” tài nghệ chơi game đáng kinh ngạc.

