Lạ lùng loài cây được ví chai nước khổng lồ, sống dai 3 thế kỷ

1. Hình dáng phình to như một cái chai. Cây chai có thân phình to ở giữa, giúp nó dự trữ nước để sống sót trong môi trường khô hạn. Chính hình dáng này đã mang lại cho nó cái tên "cây chai". Ảnh: Pinterest. 2. Có thể lưu trữ hàng ngàn lít nước. Nhờ khả năng trữ nước trong thân, cây chai có thể tồn tại nhiều tháng mà không cần mưa. Điều này giúp nó thích nghi với những vùng đất khô cằn ở Australia. Ảnh: Pinterest. 3. Có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm. Cây chai có thể sống từ 200 đến 300 năm, thậm chí còn lâu hơn nếu điều kiện môi trường thuận lợi. Ảnh: Pinterest. 4. Tán lá thay đổi theo mùa. Vào mùa khô, cây chai có thể rụng hết lá để giảm mất nước. Khi mùa mưa đến, nó nhanh chóng mọc lại tán lá xanh tươi. Ảnh: Pinterest. 5. Rễ và hạt có thể ăn được. Người thổ dân Australiac từng sử dụng rễ và hạt của cây chai làm thực phẩm. Hạt của nó có thể rang lên ăn. Vỏ hạt có chứa lông nhỏ gây ngứa nên phải loại bỏ trước khi ăn. Ảnh: Pinterest. 6. Hoa có hình ngôi sao. Hoa của cây chai nhỏ, hình ngôi sao, có màu kem hoặc hồng nhạt. Dù không quá rực rỡ, chúng lại rất đặc biệt và thu hút các loài côn trùng thụ phấn. Ảnh: Pinterest. 7. Thân cây dùng da dụng. Thân cây chai chứa sợi dai, từng được thổ dân Australia dùng để làm dây thừng và các vật dụng khác. Gỗ của cây cũng khá nhẹ và được sử dụng trong thủ công mỹ nghệ. Ảnh: Pinterest. 8. Một loài cây phổ biến trong cảnh quan đô thị. Do có hình dáng thú vị và khả năng chịu hạn tốt, cây chai thường được trồng trong công viên, đường phố và khu vườn ở Australia cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Ảnh: Pinterest.

