Bỗng chốc đổi đời khi nhặt được báu vật 30 tỷ trên bãi biển

Mới đây, một ngư dân Thái Lan tên Narong Phetcharaj đã vấp phải tảng đá hình thù kỳ lạ dạt vào bờ cát trong một lần ra biển. Ông không ngờ rằng, điều này đã thay đổi cả cuộc đời ông. Ông mang nó về nhà vì đoán rằng đây có thể là báu vật đại dương mà nhiều người nói đến. Sau đó, tảng đá xấu xí được các chuyên gia tại Đại học Prince of Songkla thẩm định. Họ cho biết đây là một khối long diên hương, đúng như suy đoán của ông lão. Lão ngư dân Narong cho biết khối long diên hương mà ông nhặt được nặng khoảng 30kg, ước tính có thể bán với giá gần 1 triệu bảng Anh (hơn 30 tỷ đồng). "Ngư dân ở làng tôi sinh sống chưa ai tìm thấy hay từng được sờ vào khối long diên hương nên mọi người đều rất tò mò muốn sờ thử. Hiện tại tôi đang rất vui và luống cuống chưa biết nên phải làm gì bây giờ... Tôi có ý định bán đi vì đã nhận được giấy chứng nhận chứng minh nó là thật. Nếu có thể bán được giá tốt, tôi sẽ nghỉ làm ngư dân và mở tiệc chiêu đãi bạn bè", anh Narong vui mừng chia sẻ. Long diên hương (còn gọi là long duyên hương) là một chất sáp màu xám được tạo thành trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Cá nhà táng thuộc về bộ cá voi, phân bộ cá voi có răng. Cá nhà táng là loài cá lớn nhất đại dương. Long diên hương là phần tinh túy của loài cá khủng này. Nhiều người cho rằng long diên hương là phân của cá nhà táng. Tuy nhiên, nói một cách chính xác thì long diên hương không hẳn là phân, nó có dạng chất sáp với thành phần là chất béo. Cá nhà táng chủ yếu bắt động vật như cá mực, bạch tuộc... Trong mồm những động vật này có hàm bằng chất sừng dẻo cứng và răng, không dễ tiêu hóa, sau khi cá nhà táng ăn vào trong, đường ruột của nó bị kích thích sẽ tiết ra một loại chất đặc thù... long diên hương. Long diên hương sau đó được bài tiết ra ngoài cùng với phân và có mùi tương tự phân khi mới được thải ra. Vậy nên, gọi đó là một loại phân hiếm của cá nhà táng cũng không sai. Sau khi cá thải ra biển, những tảng long diên hương có thể trải qua hàng nghìn năm nằm trong lòng biển sâu hoặc trôi dạt vào bờ biển. Long diên hương được ví như trầm hương của biển khơi, trở thành thứ khiến giới sành nước hoa phải khao khát. Lý do là bởi bên trong long diên hương có chứa một loại hóa chất đặc biệt, có vai trò ổn định mùi, giúp các mùi hương khác trong nước hoa lưu lại lâu hơn. Nhưng điều quan trọng hơn cả là bên trong long diên hương lại cho khá nhiều mùi hương khác nhau, từ đó làm nên giá trị cho chúng. "Giống như một bọc gồm 20-30 hợp chất khác nhau, và mỗi loại lại cho mùi hương riêng. Có loại mang mùi nấm, ngửi góc khác lại thấy mùi giống cây thuốc lá, mùi cỏ dại, mùi rơm, và thậm chí là... mùi phân. Các chuyên gia cho rằng long diên hương thực sự quý hơn vàng. Còn so với bạc, chúng đắt hơn 30 lần. Long diên hương có thể được bán với cái giá lên đến hơn 330 triệu đồng/kg.

