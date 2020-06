Bóc giá hàng hiệu trăm triệu của tay chơi sành nhất làng LMHT Việt

Nổi tiếng từ series ''Anh trai, em gái'' cùng hot streamer Linh Ngọc Đàm, Quang Cuốn hiện tại đang là streamer hàng đầu của Box Studio. Không chỉ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp game - stream, Quang Cuốn còn nhận được nhiều sự chú ý bởi vẻ ngoài cũng như gu thời trang ngày càng ''lên hương''. Nam streamer hot nhất nhì cộng đồng LMHT Việt có gu ăn mặc đơn giản, thoải mái nhưng sành điệu chẳng kém ai khi sở hữu tủ đồ ngập hàng hiệu đến từ nhiều thương hiệu thời trang đình đám. Mẫu áo khoác Louis Vuitton và đồng hồ Hublot đáng giá hơn 150 triệu đồng là món đồ đắt đỏ nhất Quang Cuốn từng diện khi xuất hiện trên mặt báo và các trang MXH. Mẫu áo phông đơn giản của thương hiệu Off White được anh chàng lựa chọn diện trong buổi khai trương quán cà phê mèo của bà chủ Linh Ngọc Đàm cũng đã có giá hơn 6 triệu đồng. Các mẫu áo phông của Givenchy dường như là trang phục yêu thích của Quang Cuốn. Hai thiết kế này có giá gần 30 triệu đồng. Áo phông trắng của ''ông lớn thời trang'' Dior có giá gần 13 triệu đồng. Quang Cuốn diện cả cây đồ hiệu với áo phông Palm Angels có giá 8,4 triệu đồng và đôi giày AMIRI cùng họa tiết lên đến hơn 13 triệu đồng. Một nam streamer khác của cộng đồng LMHT sở hữu tủ đồ hiệu đắt đỏ và sành điệu không kém đó là Gầy Best Leesin. Không chỉ được đánh giá là một trong những mỹ nam của làng game thủ - streamer, trang phục của anh chàng mỗi lần lên sóng hay đăng tải lên mạng xã hội đều khiến dân tình nhốn nháo truy tìm thông tin. Gầy Best Leesin ''chơi lớn'' khi tậu set đồ nổi bật của Gucci, trị giá 46 triệu đồng. Có tổng giá trị lên tới hơn 50 triệu đồng, đây là bộ trang phục rất được yêu thích của Gầy mỗi lần lên sóng livestream. Cả cây đồ hiệu từ đầu đến chân trong một lần xuất hiện của Gầy, có giá ''sương sương" hơn 40 triệu đồng với sản phẩm của các thương hiệu Burberry, Off-White và Nike. Nam game thủ này có vẻ khá yêu thích trang phục họa tiết Burberry. Đôi giày vàng nổi bật từ D&G của Gầy Best Leesin có giá hơn 16 triệu đồng. TOP 10 STREAMER NỔI TIẾNG VIỆT NAM. Nguồn: Youtube

