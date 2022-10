“Bộ tứ động vật” khỏe nhất hành tinh, bất ngờ với hạng 1

1. Kiến cắt lá: Là một thành viên trong "Bộ tứ động vật" khỏe nhất hành tinh, có lẽ đây chính là loài động vật khiến cho nhiều người phải ngỡ ngàng nhất. Kiến cắt lá vô cùng nhỏ bé (khoảng 2,1cm), nhưng lại có sức mạnh vô cùng to lớn. Chúng có thể ngoạm những đồ vật nặng gấp 50 lần trọng lượng của cơ thể nhờ có cặp hàm khỏe. Không những vậy, chúng còn có thể vừa vác nặng vừa đi xa. Hàm của chúng có thể rung 1.000 lần mỗi giây, nhờ đó lực phát sinh ra là rất lớn, giúp chúng dễ dàng nâng được những vật thể lớn hơn cơ thể mình. 2. Đại bàng: Với cặp chân to và khỏe, cái mỏ lớn, vuốt sắc nhọn, những con đại bàng có thể quắp bổng những con mồi nặng hơn nó đến 4 lần. Ngay cả những con thú to lớn như cáo, mèo rừng, hươu nai đều trở thành mồi săn của đại bàng. Sở hữu sải cánh rộng, đại bàng có thể bay cao 3000 – 4500m và bay suốt nhiều giờ không nghỉ. Không sợ bão, đại bàng còn có thể mượn sức gió để bay cao hơn. Chính vì vậy đây chính là loài chim khỏe nhất trên thế giới. 3. Bọ hung: Đây chính là những sinh vật khỏe nhất hành tinh. Một con bọ hung đực có thể vác bất cứ thứ gì nặng hơn chúng đến 1.141 lần, giống như một người vác 80 tấn hàng trên vai vậy. Sở dĩ bọ hung là loài mạnh nhất hành tinh là do chúng được rèn luyện qua hàng loạt trận đấu để giành giật bạn tình. Loài sinh vật này có mặt ở tất cả mọi nơi trên thế giới trừ Châu Nam Cực. 4. Voi: Thực tế là con voi khổng lồ và thường ngoan ngoãn lại giành được giải thưởng cho động vật có vú khỏe nhất thế giới. Vòi voi châu Á có hơn 150.000 sợi cơ tạo thành 40.000 cơ riêng biệt. Sức mạnh mãnh liệt của voi cho phép nó dễ dàng nhổ những cây đã trưởng thành hoàn toàn hoặc phun một cách mạnh mẽ lên đến một gallon nước. Ngoài ra, voi có thể chở tới 14.000 pound, tức là 7 tấn. Để thực hiện điều đó, trọng lượng đó tương đương với khoảng 130 người trưởng thành. >>>Xem thêm video: Voi mẹ giẫm chết cá sấu để bảo vệ con.

1. Kiến cắt lá: Là một thành viên trong "Bộ tứ động vật" khỏe nhất hành tinh, có lẽ đây chính là loài động vật khiến cho nhiều người phải ngỡ ngàng nhất. Kiến cắt lá vô cùng nhỏ bé (khoảng 2,1cm), nhưng lại có sức mạnh vô cùng to lớn. Chúng có thể ngoạm những đồ vật nặng gấp 50 lần trọng lượng của cơ thể nhờ có cặp hàm khỏe. Không những vậy, chúng còn có thể vừa vác nặng vừa đi xa. Hàm của chúng có thể rung 1.000 lần mỗi giây, nhờ đó lực phát sinh ra là rất lớn, giúp chúng dễ dàng nâng được những vật thể lớn hơn cơ thể mình. 2. Đại bàng: Với cặp chân to và khỏe, cái mỏ lớn, vuốt sắc nhọn, những con đại bàng có thể quắp bổng những con mồi nặng hơn nó đến 4 lần. Ngay cả những con thú to lớn như cáo, mèo rừng, hươu nai đều trở thành mồi săn của đại bàng. Sở hữu sải cánh rộng, đại bàng có thể bay cao 3000 – 4500m và bay suốt nhiều giờ không nghỉ. Không sợ bão, đại bàng còn có thể mượn sức gió để bay cao hơn. Chính vì vậy đây chính là loài chim khỏe nhất trên thế giới. 3. Bọ hung: Đây chính là những sinh vật khỏe nhất hành tinh. Một con bọ hung đực có thể vác bất cứ thứ gì nặng hơn chúng đến 1.141 lần, giống như một người vác 80 tấn hàng trên vai vậy. Sở dĩ bọ hung là loài mạnh nhất hành tinh là do chúng được rèn luyện qua hàng loạt trận đấu để giành giật bạn tình. Loài sinh vật này có mặt ở tất cả mọi nơi trên thế giới trừ Châu Nam Cực. 4. Voi: Thực tế là con voi khổng lồ và thường ngoan ngoãn lại giành được giải thưởng cho động vật có vú khỏe nhất thế giới. Vòi voi châu Á có hơn 150.000 sợi cơ tạo thành 40.000 cơ riêng biệt. Sức mạnh mãnh liệt của voi cho phép nó dễ dàng nhổ những cây đã trưởng thành hoàn toàn hoặc phun một cách mạnh mẽ lên đến một gallon nước. Ngoài ra, voi có thể chở tới 14.000 pound, tức là 7 tấn. Để thực hiện điều đó, trọng lượng đó tương đương với khoảng 130 người trưởng thành. >>>Xem thêm video: Voi mẹ giẫm chết cá sấu để bảo vệ con.