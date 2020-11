Bộ phụ kiện iPhone hình Doraemon "xoa dịu nỗi đau" iFan

Việc Apple chính thức loại bỏ củ sạc và tai nghe ra khỏi hộp iPhone 12 nhằm bảo vệ môi trường đã đem đến thị trường béo bở cho các hãng sản xuất phụ kiện trong đó có Anker. Anker mới đây vừa ra mắt một loạt phụ kiện dành cho iPhone 12, bao gồm củ sạc USB-C, cáp sạc và đế sạc không dây MagSafe, chúng bao gồm 3 củ sạc, củ sạc vuông bé nhất có công suất sạc lên tới 20W. Đáng chú ý, các sản phẩm này đều có thiết kế được lấy cảm hứng từ hình ảnh chú mèo máy thông minh Doraemon trong bộ truyện tranh cùng tên, trông cực kì dễ thương và bắt mắt. Trước đó, Xiaomi cũng từng cho ra mắt mẫu smartphone hình chú mèo Doraemon cực dễ thương nhân dịp kỷ niệm 50 năm lần đầu tiên nhân vật Doraemon xuất hiện tới công chúng độc giả. Vỏ hộp của Mi 10 Youth Edition với tông màu chủ đạo là màu xanh, bên ngoài có in hình khuôn mặt của mèo máy Doraemon. Phía cạnh bên là chiếc chuông màu vàng đặc trưng dùng để mở hộp. Bên trong hộp bao gồm một bức tượng Doraemon nhỏ, Mi 10 Youth với mặt lưng hình Doraemon và một chiếc ốp màu trắng in hình Doraemon cực kỳ dễ thương. Máy cũng đi kèm các phụ kiện cơ bản như củ sạc, cáp sạc… Mi 10 Youth Doraemon Edition phiên bản đặc biệt thiết kế vẫn giống hệt phiên bản Mi 10 Youth tiêu chuẩn, bao gồm một màn hình 6.57 inch sử dụng tấm nền AMOLED với thiết kế “giọt nước”. Mặt lưng của máy nổi bật với cụm 4 camera xếp thành hình vuông. Mặt lưng của Mi 10 Youth bản Doraemon đặc biệt có tông màu xanh đậm đặc trưng và khắc họa nửa khuôn mặt của mèo máy Doraemon. Chiếc ốp tặng kèm cũng in hình chú mèo máy cực dễ thương nếu bạn không muốn tông xanh làm chủ đạo. Mi 10 Youth được cài đặt sẵn một bộ giao diện đặc biệt lấy chủ đề về mèo máy Doraemon, các biểu tượng ứng dụng, font chữ hay nhạc chuông cũng đều được tùy chỉnh để phù hợp với phong cách của Doraemon. Mi 10 Youth được trang bị con chip Snapdragon 765G có hỗ trợ 5G, RAM 8GB và bộ nhớ lưu trữ 256GB. Viên pin đi kèm có dung lượng 4160mAh, hỗ trợ sạc nhanh 20W. Máy có 4 camera chính bao gồm một camera chính 48MP, một camera góc siêu rộng 8MP, một camera tele 5x 8MP và một camera macro 2MP. Hiện tại người dùng đã có thể đặt mua chiếc smartphone kỷ niệm đặc biệt này trên các nền tảng thương mại điện tử tại Trung Quốc với mức giá 2799 tệ, tương đương khoảng 9.5 triệu đồng. Đổ xô đi mua iPhone 12

Việc Apple chính thức loại bỏ củ sạc và tai nghe ra khỏi hộp iPhone 12 nhằm bảo vệ môi trường đã đem đến thị trường béo bở cho các hãng sản xuất phụ kiện trong đó có Anker. Anker mới đây vừa ra mắt một loạt phụ kiện dành cho iPhone 12, bao gồm củ sạc USB-C, cáp sạc và đế sạc không dây MagSafe, chúng bao gồm 3 củ sạc, củ sạc vuông bé nhất có công suất sạc lên tới 20W. Đáng chú ý, các sản phẩm này đều có thiết kế được lấy cảm hứng từ hình ảnh chú mèo máy thông minh Doraemon trong bộ truyện tranh cùng tên, trông cực kì dễ thương và bắt mắt. Trước đó, Xiaomi cũng từng cho ra mắt mẫu smartphone hình chú mèo Doraemon cực dễ thương nhân dịp kỷ niệm 50 năm lần đầu tiên nhân vật Doraemon xuất hiện tới công chúng độc giả. Vỏ hộp của Mi 10 Youth Edition với tông màu chủ đạo là màu xanh, bên ngoài có in hình khuôn mặt của mèo máy Doraemon. Phía cạnh bên là chiếc chuông màu vàng đặc trưng dùng để mở hộp. Bên trong hộp bao gồm một bức tượng Doraemon nhỏ, Mi 10 Youth với mặt lưng hình Doraemon và một chiếc ốp màu trắng in hình Doraemon cực kỳ dễ thương. Máy cũng đi kèm các phụ kiện cơ bản như củ sạc, cáp sạc… Mi 10 Youth Doraemon Edition phiên bản đặc biệt thiết kế vẫn giống hệt phiên bản Mi 10 Youth tiêu chuẩn, bao gồm một màn hình 6.57 inch sử dụng tấm nền AMOLED với thiết kế “giọt nước”. Mặt lưng của máy nổi bật với cụm 4 camera xếp thành hình vuông. Mặt lưng của Mi 10 Youth bản Doraemon đặc biệt có tông màu xanh đậm đặc trưng và khắc họa nửa khuôn mặt của mèo máy Doraemon. Chiếc ốp tặng kèm cũng in hình chú mèo máy cực dễ thương nếu bạn không muốn tông xanh làm chủ đạo. Mi 10 Youth được cài đặt sẵn một bộ giao diện đặc biệt lấy chủ đề về mèo máy Doraemon, các biểu tượng ứng dụng, font chữ hay nhạc chuông cũng đều được tùy chỉnh để phù hợp với phong cách của Doraemon. Mi 10 Youth được trang bị con chip Snapdragon 765G có hỗ trợ 5G, RAM 8GB và bộ nhớ lưu trữ 256GB. Viên pin đi kèm có dung lượng 4160mAh, hỗ trợ sạc nhanh 20W. Máy có 4 camera chính bao gồm một camera chính 48MP, một camera góc siêu rộng 8MP, một camera tele 5x 8MP và một camera macro 2MP. Hiện tại người dùng đã có thể đặt mua chiếc smartphone kỷ niệm đặc biệt này trên các nền tảng thương mại điện tử tại Trung Quốc với mức giá 2799 tệ, tương đương khoảng 9.5 triệu đồng. Đổ xô đi mua iPhone 12