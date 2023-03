Bí ẩn về đàn chó hoang sinh tồn sau thảm họa hạt nhân Chernobyl

Hơn 36 năm sau thảm họa hạt nhân Chernobyl kinh hoàng, những chú chó hoang vẫn lang thang giữa những tòa nhà đổ nát và xung quanh nhà máy Chernobyl. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu theo dõi 302 chú chó hoang sống trong khu vực phong tỏa sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân. Thông qua nghiên cứu di truyền học, họ đã xác định các quần thể chó có mức độ phơi nhiễm phóng xạ khác nhau có thể khác biệt về mặt di truyền so với nhau, cũng như so với những con chó khác trên toàn thế giới. Nhà di truyền học Elaine Ostrander thuộc Viện Nghiên cứu bộ gen người quốc gia, một thành viên nhóm nghiên cứu, cho rằng họ đã có "cơ hội vàng" để đặt nền tảng cho việc trả lời câu hỏi quan trọng: Làm thế nào để bạn tồn tại trong một môi trường khắc nghiệt như thế này trong 15 thế hệ? Môi trường của nhà máy Chernobyl sau sự cố hạt nhân đặc biệt khắc nghiệt. Vào ngày 26-4-1986, vụ nổ và hỏa hoạn tại nhà máy điện này đã phát tán bụi phóng xạ phun vào khí quyển. Ba mươi công nhân đã thiệt mạng ngay sau đó, trong khi số người chết do nhiễm độc phóng xạ được ước tính lên tới hàng nghìn người. Các nhà nghiên cứu cho biết hầu hết những con chó mà họ đang nghiên cứu có thể là hậu duệ của những con vật cưng mà các cư dân buộc phải bỏ lại khi sơ tán. Ông Mousseau đã làm việc ở khu vực Chernobyl từ cuối những năm 1990 và bắt đầu thu thập máu từ những con chó tại đây vào khoảng năm 2017. Một số con chó sống trong nhà máy điện, những con khác sống cách đó khoảng 14km hoặc 45km. Theo nhà di truyền học Elaine Ostrander, thông qua DNA, họ có thể dễ dàng xác định những con chó sống ở những khu vực có mức độ phơi nhiễm phóng xạ cao, thấp và trung bình. "Đây là một cột mốc quan trọng đối với chúng tôi. Và điều đáng ngạc nhiên là chúng tôi thậm chí có thể xác định được các bầy khác nhau", nữ chuyên gia nói, đồng thời cho hay họ đã xác định được khoảng 15 bầy chó khác nhau. Bây giờ các nhà nghiên cứu có thể bắt đầu xem xét những thay đổi trong DNA của những con chó hoang này. Tiến sĩ Kari Ekenstedt, bác sĩ thú y giảng dạy tại Đại học Purdue, cho biết đây là bước đầu tiên để trả lời các câu hỏi quan trọng về việc tiếp xúc liên tục với mức độ phóng xạ cao hơn ảnh hưởng đến động vật có vú lớn như thế nào. Các nhà khoa học cũng hy vọng việc nghiên cứu những con chó này cũng có thể dạy cho con người những bài học mới về cách sống trong những môi trường khắc nghiệt nhất, suy thoái nhất.

Mời quý độc giả xem video: Khó tin những cách mà động vật áp dụng để sinh tồn. Nguồn: Kienthucnet.

