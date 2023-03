Bí ẩn UFO xuất hiện trong những bức tranh thời Phục Hưng

Sự tồn tại của UFO và người ngoài hành tinh trở thành chủ đề nghiên cứu của nhiều chuyên gia, nhà khoa học. Họ đã cố gắng tìm kiếm các bằng chứng để chứng minh con người không đơn độc trong vũ trụ. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã tìm được một số bằng chứng về UFO trong những tranh vẽ thời Phục Hưng. Trong số này, một bức tranh được cho là khắc họa UFO là bức "Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thánh giá". Tác phẩm hội họa "Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thánh giá" do một họa sĩ vô danh vẽ trên tường ở tu viện Visoki Decani tại Kosovo, Nam Tư vào năm 1350. Trong tranh, 2 vật thể lạ chở theo phi công xuất hiện trên bầu trời ở cả hai bên của Chúa Jesus được cho là UFO. Tiếp đến, bức tranh "Truyền tin với Thánh Emidius" do họa sĩ Carlo Crivelli vẽ năm 1486 có mô tả một vật thể tròn phát ra chùm ánh sáng chiếu xuống Đức mẹ Đồng trinh Mary. Bức tranh "Truyền tin với Thánh Emidius" đang được trưng bày ở Bảo tàng Quốc gia London, Anh. Khi xem bức họa này, một số người cho rằng vật thể tròn đó có thể chính là UFO của sinh vật ngoài Trái đất. Bức tranh "Đức mẹ, Chúa hài đồng và tiểu thánh John" do nhiều họa sĩ vẽ từ thế kỷ 15. Hiện bức họa được trưng bày tại bảo tàng Palazzo Vecchio ở Florence, Italy. Khi xem tranh, nhiều người nhận thấy phía sau Maria, mẹ của Chúa Jesus, có một vật lạ với hình dáng giống đĩa bay lơ lửng trên bầu trời. Một người đàn ông cùng con chó bên cạnh đang đứng trên mỏm đá và nhìn chằm chằm vào vật lạ phía sau Maria. Đây là bức tranh mang tên "Lễ thanh tẩy của Chúa Jesus" do Arendt de Gelder vẽ năm 1710 mô tả một vật thể hình tròn lớn, chiếu sáng đức Chúa. Vật thể bí ẩn đó được hoài nghi là phi thuyền của người ngoài hành tinh. Bức tranh từ thế kỷ 15 “Chầu Thánh của Con Chúa Kitô” (Adoration of the Christ Child) của Vincenzo Foppa bao gồm một nhân vật ở nền phía sau đang nhìn chăm chú lên bầu trời. Tuy nhiên, mục tiêu mà ông đang hướng tới trong trường hợp này, không phải là một chiếc đĩa bay, mà là một thiên thần với đôi cánh phát ra ánh sáng. Một nhà khảo cổ học đã phát hiện ra hai tấm thảm thời trung cổ có tên là “The Life of the Virgin Mary” (cuộc đời của Đức mẹ đồng trinh Virgin Mary) và “Magnificat” (Sự hùng vĩ). Hai tấm thảm này là một phần trong 5 khoảnh khắc quan trọng về cuộc đời của Đức mẹ đồng trinh Maria. Tuy nhiên, điều bí ẩn ở đây là trong cả 2 tấm thảm đều có khắc họa một vật thể bay mờ ảo không xác định rõ trên bầu trời. Tấm thảm “Magnificat” được thêu vào năm 1330, nhưng lẽ nào thời đó đã xuất hiện đĩa bay UFO của người ngoài hành tinh? Bức tranh Miracle Of The Snow của họa sĩ Masolino da Panicale miêu tả sự kiện tuyết rơi ở Rome trong một ngày hè nắng nóng hồi thế kỷ 4. Trong khi người dân đang điều tra tình hình thời tiết bất thường này, Chúa Jesus và Đức mẹ Maria đột nhiên xuất hiện trên một đám mây. Mặc dù có người cho rằng, đám mây kỳ lạ đó tượng trưng cho thiên đường nhưng nhiều người nhận định đám mây đó chính là UFO. Có giả thuyết khác lại cho rằng, UFO ở phía trước đám mây có Chúa Jesus và Đức mẹ Maria đứng ở phía trên. Năm 1595, họa sĩ người Italy tên là Bonaventura Salimbeni đã vẽ những bức tranh thờ bên phải của nhà thờ Thánh Peter tại Montalcino gần Florence, Italy. Bức tranh của ông gây chú ý hơn vào một vật thể hình cầu phát ra ánh sáng kỳ lạ với hai ăng-ten bằng kim loại. Một số người cho rằng nó giống vệ tinh Sputnik cũ của Nga hay tàu vũ trụ tiên phong của Mỹ cuối những năm 1950. >>>Xem thêm video: Mỹ công bố nhìn thấy hơn 120 UFO trong 2 thập kỷ trở lại đây | VTV24.

Sự tồn tại của UFO và người ngoài hành tinh trở thành chủ đề nghiên cứu của nhiều chuyên gia, nhà khoa học. Họ đã cố gắng tìm kiếm các bằng chứng để chứng minh con người không đơn độc trong vũ trụ. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã tìm được một số bằng chứng về UFO trong những tranh vẽ thời Phục Hưng. Trong số này, một bức tranh được cho là khắc họa UFO là bức "Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thánh giá". Tác phẩm hội họa "Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thánh giá" do một họa sĩ vô danh vẽ trên tường ở tu viện Visoki Decani tại Kosovo, Nam Tư vào năm 1350. Trong tranh, 2 vật thể lạ chở theo phi công xuất hiện trên bầu trời ở cả hai bên của Chúa Jesus được cho là UFO. Tiếp đến, bức tranh "Truyền tin với Thánh Emidius" do họa sĩ Carlo Crivelli vẽ năm 1486 có mô tả một vật thể tròn phát ra chùm ánh sáng chiếu xuống Đức mẹ Đồng trinh Mary. Bức tranh "Truyền tin với Thánh Emidius" đang được trưng bày ở Bảo tàng Quốc gia London, Anh. Khi xem bức họa này, một số người cho rằng vật thể tròn đó có thể chính là UFO của sinh vật ngoài Trái đất . Bức tranh "Đức mẹ, Chúa hài đồng và tiểu thánh John" do nhiều họa sĩ vẽ từ thế kỷ 15. Hiện bức họa được trưng bày tại bảo tàng Palazzo Vecchio ở Florence, Italy. Khi xem tranh, nhiều người nhận thấy phía sau Maria, mẹ của Chúa Jesus, có một vật lạ với hình dáng giống đĩa bay lơ lửng trên bầu trời. Một người đàn ông cùng con chó bên cạnh đang đứng trên mỏm đá và nhìn chằm chằm vào vật lạ phía sau Maria. Đây là bức tranh mang tên "Lễ thanh tẩy của Chúa Jesus" do Arendt de Gelder vẽ năm 1710 mô tả một vật thể hình tròn lớn, chiếu sáng đức Chúa. Vật thể bí ẩn đó được hoài nghi là phi thuyền của người ngoài hành tinh. Bức tranh từ thế kỷ 15 “Chầu Thánh của Con Chúa Kitô” (Adoration of the Christ Child) của Vincenzo Foppa bao gồm một nhân vật ở nền phía sau đang nhìn chăm chú lên bầu trời. Tuy nhiên, mục tiêu mà ông đang hướng tới trong trường hợp này, không phải là một chiếc đĩa bay, mà là một thiên thần với đôi cánh phát ra ánh sáng. Một nhà khảo cổ học đã phát hiện ra hai tấm thảm thời trung cổ có tên là “The Life of the Virgin Mary” (cuộc đời của Đức mẹ đồng trinh Virgin Mary) và “Magnificat” (Sự hùng vĩ). Hai tấm thảm này là một phần trong 5 khoảnh khắc quan trọng về cuộc đời của Đức mẹ đồng trinh Maria. Tuy nhiên, điều bí ẩn ở đây là trong cả 2 tấm thảm đều có khắc họa một vật thể bay mờ ảo không xác định rõ trên bầu trời. Tấm thảm “Magnificat” được thêu vào năm 1330, nhưng lẽ nào thời đó đã xuất hiện đĩa bay UFO của người ngoài hành tinh? Bức tranh Miracle Of The Snow của họa sĩ Masolino da Panicale miêu tả sự kiện tuyết rơi ở Rome trong một ngày hè nắng nóng hồi thế kỷ 4. Trong khi người dân đang điều tra tình hình thời tiết bất thường này, Chúa Jesus và Đức mẹ Maria đột nhiên xuất hiện trên một đám mây. Mặc dù có người cho rằng, đám mây kỳ lạ đó tượng trưng cho thiên đường nhưng nhiều người nhận định đám mây đó chính là UFO. Có giả thuyết khác lại cho rằng, UFO ở phía trước đám mây có Chúa Jesus và Đức mẹ Maria đứng ở phía trên. Năm 1595, họa sĩ người Italy tên là Bonaventura Salimbeni đã vẽ những bức tranh thờ bên phải của nhà thờ Thánh Peter tại Montalcino gần Florence, Italy. Bức tranh của ông gây chú ý hơn vào một vật thể hình cầu phát ra ánh sáng kỳ lạ với hai ăng-ten bằng kim loại. Một số người cho rằng nó giống vệ tinh Sputnik cũ của Nga hay tàu vũ trụ tiên phong của Mỹ cuối những năm 1950. >>>Xem thêm video: Mỹ công bố nhìn thấy hơn 120 UFO trong 2 thập kỷ trở lại đây | VTV24.