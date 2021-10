Những bức tranh bị đồn "ma ám" khiến cả thế giới bàng hoàng

Bức tranh "người phụ nữ mưa" được vẽ bởi nghệ sĩ Ukraina Svetlana Telets là một bức tranh rất kỳ lạ. Bức tranh được vẽ chỉ trong 5 tiếng đồng hồ, và nữ họa sĩ có cảm giác bàn tay của cô đã bị ai đó điều khiển để vẽ lên nó. Nhiều người mua chấp nhận trả giá cao để sở hữu tác phẩm độc đáo. Tuy nhiên, không hiểu sao, người mua cứ mua tranh đem về nhà lại liền đem trả lại. Tất cả những người từng mua bức tranh đều có cảm giác lo lắng, bồn chồn, mất ngủ liên tục, hay cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Sean Robinson được thừa kế bức tranh "Người đàn ông đau khổ" (The Anguished Man) từ bà nội của mình. Khi Sean treo nó lên, rất nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra. Những tiếng ồn không rõ nguồn gốc, sương mù xuất hiện trong nhà, cửa bị mở ra vào ban đêm mà không ai chạm vào. Đáng sợ nhất là những tiếng la hét chẳng rõ vang lên từ đâu, hay ác mộng hằng đêm mà gia đình ông gặp phải.Bức tranh "Người mẹ đã qua đời" của Edvard Munch miêu tả cô gái trẻ có mẹ vừa chết đang nằm trên giường trong khi cô bé cố bịt hết tay và đôi mắt mở to. Những người sở hữu bức tranh cho biết họ luôn cảm thấy có đôi mắt không ngừng theo dõi. Và thậm chí còn nghe thấy tiếng sột soạt, như người nào đó đang đứng lên. Một loạt các bức tranh "The Crying Boy" (Cậu bé khóc) của Giovanni Bragolin được cho là mắc lời nguyền khi những ngôi nhà có treo bức tranh trên hầu như đều gặp hỏa hoạn thiêu rụi mọi đồ đạc. Thế nhưng, thứ duy nhất không bị cháy lại chính là bức tranh này. Bức tranh "The Hand Resist Him" được vẽ bởi họa sĩ Stoneham vào năm 1972. Một cặp vợ chồng sau khi mua bức tranh này đã kể lại, họ đã bắt gặp cậu bé và con búp bê liên tục di chuyển trong tranh, thỉnh thoảng chúng cũng biến mất. Hiện tại, bức tranh được một phòng trưng bày nghệ thuật ở Grand Rapids, MI mua lại. Trong vòng 1 năm, có đến hai nhân viên tại đây đã qua đời. Người ta cho rằng bức tranh "Bức thư tình" (Love Letters) bị nguyền rủa bởi một cô bé tên là Samantha Houston, con gái bốn tuổi của một thượng nghị sĩ Mỹ. Rất nhiều khách và nhân viên tại khách sạn này cho biết họ cảm thấy chóng mặt và buồn nôn khi đứng trước bức tranh, một số người thậm chí còn có cảm giác như bị nhấc bổng lên không trung. Bức tranh "Man Proposes, God Disposes" đã từng bị che phủ suốt kỳ thi tại đại học London. Bởi vì nó khiến cho các sinh viên sợ hãi và không hoàn thành tốt bài thi. Thậm chí có một nữ sinh viên đã tự tử khi đang làm bài thi. Nguyên nhân được cho rằng là bức tranh ma ám đã khiến cô gái hoảng loạn, không làm chủ được bản thân. Bức Chân dung của Bernardo de Galvez được treo ở tầng trệt khách sạn Galvez khiến nhiều người cảm thấy đôi mắt trong bức tranh liên tục di chuyển theo bước chân qua lại của họ. Và nếu như chụp hình mà không xin phép thì ảnh sẽ bị mờ, rung, không rõ. Bức tranh “Cơn ác mộng” của họa sĩ Henry Fuseli nổi tiếng đến mức mà ông phải vẽ ba bản gần giống nhau với bố cục khác nhau. Và điều đặc biệt là bức tranh đại diện cho thế thời tiềm thức trong phân tâm học của Sigmund Freud. Bức tranh “Bóng ma trên nước” của họa sĩ Alfred Kubin với màu sắc kinh dị, rùng rợn. Những ai nhìn vào bức tranh đều không thoát khỏi cảm giác sởn gai ốc. Bức tranh “Tiếng thét” được vẽ dưới dạng tranh vẽ theo trường phải biểu tượng của họa sĩ người Na UY – Edvard Munch vào khoảng năm 1893. Bức tranh vẽ một nhân vật lo âu tuyệt vọng nhưng lại tương phản với phong cảnh hòa cùng bầu trời đỏ. Màu sắc khuôn mặt cùng một số chi tiết rùng rợn khiến nó luôn nằm trong những tác phẩm kinh dị nhất. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.

