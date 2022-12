Bí ẩn ngọn lửa cháy 4.000 năm không tắt, chuyên gia khó giải

Ngọn lửa cháy suốt hàng thế kỷ tại một sườn đồi dài 10m có tên gọi là Yanar Dag nằm trên bán đảo Absheron ở Azerbaijan. “Ngọn lửa này đã cháy được 4.000 năm và nó chưa bao giờ tắt. Kể cả trời mưa, có tuyết hay gió, ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy”, Aliyeva Rahila – một hướng dẫn viên du lịch – chia sẻ với đài CNN. Lý do khiến ngọn lửa này không bao giờ tắt là vì nguồn dự trữ khí đốt tự nhiên dồi dào của Azerbaijan. Nguồn khí này rò rỉ và bốc hơi lên mặt đất, càng tiếp thêm nhiên liệu cho ngọn lửa âm ỉ. Trước khi được khoa học chứng minh, ngọn lửa tại Yanar Dag đã khiến nhiều người đi ngang qua sợ hãi. Vào thế kỷ 13, nhà thám hiểm người Italy Marco Polo đã từng viết về hiện tượng bí ẩn này khi ông có dịp đến đây. Không chỉ vậy, các thương nhân trên Con đường Tơ lụa cũng rất hứng thú truyền tai nhau về ngọn lửa kỳ lạ này. Đó cũng là lý do tại sao Azerbaijan được người xưa đặt biệt danh là “vùng đất của lửa”. Không chỉ Yanar Dag, nhiều ngọn lửa như vậy cũng được tìm thấy trên khắp Azerbaijian. Tuy nhiên, vì chúng dẫn tới tình trạng thiếu khí đốt, người ta đã tìm cách dập tắt một số ngọn lửa và dùng biện pháp ngăn rò rỉ. Những ngọn lửa không bao giờ tắt ở Azerbaijan tạo nên sự hấp dẫn cho đất nước này bởi chúng từng giữ vai trò quan trọng trong tôn giáo cổ Zoroastria, hay còn gọi là Hỏa giáo, được ra đời ở Iran và sau đó phát triển mạnh mẽ ở Azerbaijan thời kỳ TCN. Đối với các tín đồ Hỏa giáo, lửa là thứ giúp liên kết giữa con người và thế giới siêu nhiên. Chúng thanh khiết, trường tồn và không thể thiếu trong thờ phụng. Theo CNN, ngày nay hầu hết du khách đến đây là để chiêm ngưỡng sự kỳ lạ của những ngọn lửa Yanar Dag hơn là khám phá tôn giáo. Trải nghiệm ở đây tuyệt nhất là về đêm, đặc biệt vào mùa đông. Bạn hãy hình dung khi tuyết rơi, hoa tuyết hòa tan vào không khí mà không thể “chạm chân” lên được mặt đất do sức nóng của lửa. Để đến được Yanar Dag, du khách sẽ mất 30 phút đi xe về phía bắc từ trung tâm thủ đô Baku của Azerbaijan. Sau khi thỏa sự tò mò tại Yanar Dag, nếu muốn hiểu thêm về tín ngưỡng thờ hỏa của Azerbaijan, khách du lịch nên đến thăm đền thờ hỏa Ateshgah ở phía đông thành phố Baku. Ngôi đền này được xây dựng vào thế kỷ 17 và 18 bởi những người Ấn Độ sống ở Baku. >>>Xem thêm video: Núi lửa phun trào dữ dội tại Iceland (Nguồn: VTV24).

