Bí ẩn chuyến bay cất cánh năm 1955, 37 năm sau mới hạ cánh

Chuyến bay Pan Am 914 của hãng hàng không Pan America cất cánh vào ngày 2/7/1955 từ New York đến Miami, Mỹ với 61 người trên máy bay. Nhưng không lâu sau khi cất cánh, chuyến bay bị mất tín hiệu, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Cuộc điều tra mở rộng được huy động nhưng không mang lại kết quả, vì thế người ta kết luận chiếc máy bay đã gặp nạn và tất cả mọi người đều không qua khỏi. Ngày 21/5/1992, Juan de la Corte đang ngồi làm việc trong tháp kiểm soát không lưu ở sân bay Caracas, Venezuela như thường lệ. Một chiếc máy bay DC-4 của hãng Pan America hạ cánh xuống sân bay và liên lạc với Juan để được hỗ trợ. Khi giao tiếp với phi công của chuyến bay này, Juan nhanh chóng nhận ra sự kỳ lạ. Máy bay không hề xuất hiện trên màn hình radar và khi nhìn xuống đường băng, anh càng thấy kỳ lạ. Vẻ ngoài của chiếc máy bay khá cũ, như thể nó được làm từ hàng chục năm về trước. Khi liên lạc với phi công qua điện đàm, Juan biết được một số thông tin cơ bản của chiếc máy bay vừa hạ cánh. Phi cơ có số hiệu 914, đang trên đường từ New York tới Miami, đã bay được 2 tiếng. Trên máy bay có phi hành đoàn 4 người và 57 hành khách. Họ thông báo với Juan rằng máy bay dự kiến sẽ hạ cánh tại Miami lúc 9h05 ngày 2/7/1955. Câu trả lời khiến người kiểm soát không lưu choáng váng. Miami và New York đều cách Venezuela rất xa, khoảng 1.800 km. Và điều khiến họ càng kinh ngạc hơn khi nhận ra đây là chuyến bay đã mất tích 37 năm trước đó. Các nhân viên mặt đất có thể nhìn thấy khuôn mặt của những hành khách đang áp sát vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Sau đó chiếc máy bay lại tiếp tục cất cánh và biến mất trong mây, không để lại dấu vết gì. Câu chuyện về chiếc máy bay Pam Am 914 đã nhanh chóng được lan truyền trên internet trong nhiều năm và trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn về UFO và du hành vũ trụ. Giả thuyết được mọi người quan tâm nhất chính là máy bay đã đi qua cổng thời gian hoặc lỗ sâu. Tuy nhiên sau một thời gian rầm rộ trên các mặt báo, người ta cuối cùng cũng vén được bức màn bí ẩn của chuyến bay 914 này thực chất là bịa đặt. Mọi việc bắt nguồn từ một câu chuyện được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1985 bởi Weekly World News, tờ báo lá cải một thời. Tờ báo đã đăng tải lại câu chuyện hai lần vào những năm 1990 (với ngày máy bay hạ cánh được đổi thành năm 1992 trong những bài báo sau đó). Câu chuyện dần được lan truyền mạnh mẽ khiến nhiều người tin nó có thật. Pan American Airways đã lên tiếng rằng không có bất kỳ chuyến bay của hãng mất tích hay gặp phải tai nạn trong năm 1955. Và thật vô lý khi sự kiện đình đám như thế nhưng chẳng có lấy một bức ảnh liên quan đến chuyến bay 914 từ phi hành đoàn cũng như 50 hành khách. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.

