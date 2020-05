Bê 2 đầu được người dân vái lạy có thần thánh như lời đồn?

Từ ngày 8/5/2020 đến nay, tại thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) xôn xao về vụ con bò nhà ông Lâm Sà Lạnh ở ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, đẻ ra con bê có 2 đầu. Khi được đẻ ra thì con bê chết, nhưng thay vì xử lý luôn thì ông Lâm Sà Lanh lại...xin ý kiến sư trụ trì và đưa vào chùa Trà Sết, gây tò mò. Nhiều người dân hiếu kỳ đổ xô đến chứng kiến con bê 2 đầu kỳ dị, cúng bái và coi như thần thánh. Họ sờ, thậm chí thơm vào đầu bê để cầu sức khỏe, bình an và xin may mắn. Đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy người dân vây quanh con bò con (bê) 2 đầu được đặt trên chiếu và cạnh đó có bát hương. Chú bê này có 2 đầu tách rời, 4 chân, vẫn còn sống nhưng nằm bất động và 4 mắt thi thoảng chớp chớp. Hiện chính quyền địa phương các ngành chức năng đang vận động nhà chùa và người dân đem bê con đi tiêu hủy tránh gây mê tín dị đoan và đảm bảo vệ sinh môi trường. Thực chất, bò cái đẻ ra bê 2 đầu không phải là chuyện quá hiếm tại Việt Nam, mà chỉ là tình trạng đột biến gen ở động vật gây nên những dị biến trên cơ thể. Năm 2017, con bò mẹ ở xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã sinh ra con bê 2 đầu với đầy đủ bộ phận mắt mũi, tai. Tháng 8.2011, bê 2 đầu từng xuất hiện ở gia đình anh Đặng Văn Hưng thuộc thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, Bình Định và cũng thu hút nhiều người hiếu kỳ đến xem. Được biết khi mang thai, những con bò cái mạnh khỏe, ăn đồ tự nhiên như rơm rạ, cỏ và thức ăn phế phẩm nông nghiệp chứ không phải thực phẩm công nghiệp. Đa phần những con bê 2 đầu quái thai thường chết ngay khi được đẻ ra hoặc chỉ sống được vài giờ. Chuyện Lạ Bò 2 Đầu Ở Vĩnh Châu Sóc Trăng. Nguồn: Youtube

Từ ngày 8/5/2020 đến nay, tại thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) xôn xao về vụ con bò nhà ông Lâm Sà Lạnh ở ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, đẻ ra con bê có 2 đầu. Khi được đẻ ra thì con bê chết, nhưng thay vì xử lý luôn thì ông Lâm Sà Lanh lại...xin ý kiến sư trụ trì và đưa vào chùa Trà Sết, gây tò mò. Nhiều người dân hiếu kỳ đổ xô đến chứng kiến con bê 2 đầu kỳ dị, cúng bái và coi như thần thánh. Họ sờ, thậm chí thơm vào đầu bê để cầu sức khỏe, bình an và xin may mắn. Đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy người dân vây quanh con bò con (bê) 2 đầu được đặt trên chiếu và cạnh đó có bát hương. Chú bê này có 2 đầu tách rời, 4 chân, vẫn còn sống nhưng nằm bất động và 4 mắt thi thoảng chớp chớp. Hiện chính quyền địa phương các ngành chức năng đang vận động nhà chùa và người dân đem bê con đi tiêu hủy tránh gây mê tín dị đoan và đảm bảo vệ sinh môi trường. Thực chất, bò cái đẻ ra bê 2 đầu không phải là chuyện quá hiếm tại Việt Nam, mà chỉ là tình trạng đột biến gen ở động vật gây nên những dị biến trên cơ thể. Năm 2017, con bò mẹ ở xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã sinh ra con bê 2 đầu với đầy đủ bộ phận mắt mũi, tai. Tháng 8.2011, bê 2 đầu từng xuất hiện ở gia đình anh Đặng Văn Hưng thuộc thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, Bình Định và cũng thu hút nhiều người hiếu kỳ đến xem. Được biết khi mang thai, những con bò cái mạnh khỏe, ăn đồ tự nhiên như rơm rạ, cỏ và thức ăn phế phẩm nông nghiệp chứ không phải thực phẩm công nghiệp. Đa phần những con bê 2 đầu quái thai thường chết ngay khi được đẻ ra hoặc chỉ sống được vài giờ. Chuyện Lạ Bò 2 Đầu Ở Vĩnh Châu Sóc Trăng. Nguồn: Youtube