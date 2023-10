Bắt thủ phạm chôm gà, đụng trúng “quái vật” trăm năm chưa xuất hiện

Một nông dân ở Úc đã bắt được một loài thú hiếm gặp, mèo túi đuôi đốm, loài được cho là đã tuyệt chủng ở Nam Úc trong hơn 100 năm. Người nông dân này đã phát hiện " quái vật" này sau khi đàn gà của mình bắt đầu mất mát một cách bí ẩn. Mèo túi đuôi đốm đã từng bị xác định là đã tuyệt chủng vào những năm 1880 và việc phát hiện lại nó đã gây ra sự ngạc nhiên lớn. Chính quyền địa phương đang tiến hành nghiên cứu để xác định thêm sự tồn tại của loài này và tìm kiếm các biện pháp bảo tồn. Mèo túi đuôi đốm thuộc một số loài thú có túi không thể tìm thấy ở nơi nào ngoại trừ Úc và New Guinea. Loài này đã bị đe dọa bởi mất môi trường sống và cạnh tranh với các loài động vật khác như mèo và cáo. Các nghiên cứu đang tiến hành để xác minh tồn tại của loài này trên toàn lục địa Úc. Mèo túi đuôi đốm có một số đặc điểm độc đáo, bao gồm sự tiến hóa đa dạng về mặt địa lý và các loài với mõm dài, tai lớn, đôi mắt to và túi bụng dùng để mang và bảo vệ con non. Việc tái phát hiện loài này là một sự kiện quan trọng trong nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã tại Úc. Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ.

