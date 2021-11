Bất ngờ vật thể lạ “lăm le” hệ Mặt trời, tạo ra hành tinh mới?

Công trình nghiên cứu dẫn đầu bởi Viện khoa học Kính viễn vọng không gian ở Baltimore, Maryland (Mỹ) đã phát hiện ra một điều khá sốc về các " vật thể liên sao" trong vũ trụ. Cụ thể, các "vật thể liên sao" như tiểu hành tinh Oumuamua hay sao Chổi 2I/Borisov góp phần rất lớn trong việc hình thành các hành tinh. Nghiên cứu mới chỉ ra các vật thể này có thể hình thành từ khí và bụi ở một hệ sao khác, hoặc hình thành giữa khoảng không mênh mông giữa các hệ sao trong thiên hà Milky Way. Các "vật thể liên sao" xâm nhập các hệ sao rất thường xuyên và đóng góp rất lớn vào vật liệu hình thành các hành tinh non trẻ. Điều này lý giải việc các phép đo quang phổ đối với các vật thể ngoài hệ Mặt trời cho thấy các hệ sao khác nhau chia sẻ với nhau nhiều thành phần tương đồng. Nói cách khác, khi một hệ sao gồm các hành tinh hình thành như hệ Mặt trời của chúng ta, có rất nhiều vật liệu ngoại lai đã góp phần và có khi trong đó có cả những "hạt mầm" của sự sống - góp phần củng cố giả thuyết sự sống đến từ không gian giữa các vì sao. Theo các tính toán, trong mỗi 10 triệu năm, số vật thể lạ xâm nhập từ không gian giữa các vì sao vào hệ Mặt trời có thể lên tới 600 tỉ. Tuy nhiên chúng ta ít thấy vì trình độ quan sát không gian của con người có giới hạn. Một nghiên cứu khác vào tháng 8/2021 từng khẳng định có tới hơn 100 ngàn tỉ vật thể lạ lang thang giữa các vì sao đang "lăm le" xâm nhập ở bên ngoài đám mây Oort - bức trường thành ở rìa hệ Mặt Trời. Có 2 vật thể liên sao được phát hiện gần đây nhất là tiểu hành tinh Oumuamua hay sao chổi 2I/Borisov, đều được phát hiện bởi thành phần khác biệt so với những gì đang tồn tại trong hệ Mặt Trời. Thậm chí, các nhà thiên văn thế giới chia làm 2 phía đối lập, một nhóm khẳng định Oumuamua là sản phẩm của người ngoài hành tinh, được cử đến do thám hoặc nghiên cứu hệ Mặt Trời. Nhóm còn lại cho rằng nó chỉ là một viên đá không gian bình thường vô tình có hình dáng và quỹ đạo kỳ dị. "Oumuamua" là sản phẩm công nghệ tiên tiến được tạo nên bởi một nền văn minh ngoài hành tinh xa xôi" - giáo sư Abraham (Avi) Loeb từ Đại học Harvard khẳng định với Sci-News. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

