Bất ngờ vật chất sinh ra từ vụ thử bom hạt nhân: Thứ lạ lùng!

Ngày 16/7/1945, quân đội Mỹ đã tiến hành vụ thử bom hạt nhân đầu tiên trên thế giới tại sa mạc New Mexico với mật danh "Trinity". Cuộc thử nghiệm này đã thành công. Cỗ máy chứa chất phóng xạ plutonium được bao bọc bởi một vỏ bọc kim loại có tên là "Gadget" đã phát nổ, tạo nên một quả cầu lửa khổng lồ bay lên trời cao, làm bốc hơi mọi thứ mà nó chạm tới. Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm này không chỉ mang tính hủy diệt, nó còn sinh ra một thứ vật chất mới. Các nhà khoa học đã phát hiện các tinh thể khác lạ được gọi là "quasicrystals" (giả tinh thể), chúng nằm trong những tảng đá tại địa điểm Trinity. Nếu bạn đang tự hỏi giả tinh thể là gì, thì đó một cấu trúc nguyên tử hoàn toàn độc đáo dựa trên sự kết hợp các thuộc tính đối xứng của một tinh thể và sự hỗn loạn của một rắn vô định hình. Tinh thể thông thường, chẳng hạn như bông tuyết, kim cương, và muối ăn, được tạo thành từ các nguyên tử được sắp xếp trong trạng thái đối xứng gần như hoàn hảo. Giả tinh thể là một dạng tồn tại khác biệt của chất rắn, trong đó các nguyên tử sắp xếp dường như đều đặn nhưng không có sự lặp lại. Giả tinh thể thường chỉ được tìm thấy trong các thiên thạch từ thuở sơ khai của hệ Mặt trời và được cho là chỉ được tạo ra trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cực lớn của các vụ nổ mạnh nhất vũ trụ. "Để hiểu được vũ khí hạt nhân của các quốc gia khác, chúng ta phải hiểu rõ về các chương trình thử nghiệm hạt nhân của họ. Chúng tôi thường phân tích các mảnh vỡ và khí phóng xạ để hiểu cách vũ khí được chế tạo hoặc chúng chứa vật liệu gì... Một loại tinh thể đã được hình thành tại nơi xảy ra vụ nổ hạt nhân…", các nhà khoa học cho biết. Khi "Gadget" phát nổ, nó tạo ra một quả cầu lửa có sức nóng hơn cả Mặt Trời. Sức nóng và lực của vụ nổ này mạnh đến mức kim loại và cát xung quanh tan chảy cùng nhau tạo thành một loại tinh thể mới, sau này được đặt tên là Trinitite. Hầu hết các mẫu Trinitite có màu xanh lục, nhưng các mẫu hiếm hơn có màu đỏ, có lẽ là do chúng chứa một lượng lớn đồng và các kim loại khác từ tháp thử nghiệm và các thiết bị khác tại địa điểm đó. Trong nghiên cứu mới này, tác giả và các đồng nghiệp của ông đã kiểm tra một mẫu vật trinitite màu đỏ dưới kính hiển vi điện tử, đặc biệt chú ý tới các "đốm màu" kim loại có thể chứa các tinh thể. Quasicrystal là một tinh thể độc nhất được tạo ra trong vụ nổ hạt nhân đầu tiên của Mỹ, và do đó là giả tinh thể lâu đời nhất do con người tạo ra trên Trái đất. Mời các bạn xem video: Iran tuyên bố sẽ trả đũa vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân. Nguồn: VTV

Ngày 16/7/1945, quân đội Mỹ đã tiến hành vụ thử bom hạt nhân đầu tiên trên thế giới tại sa mạc New Mexico với mật danh "Trinity". Cuộc thử nghiệm này đã thành công. Cỗ máy chứa chất phóng xạ plutonium được bao bọc bởi một vỏ bọc kim loại có tên là "Gadget" đã phát nổ, tạo nên một quả cầu lửa khổng lồ bay lên trời cao, làm bốc hơi mọi thứ mà nó chạm tới. Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm này không chỉ mang tính hủy diệt, nó còn sinh ra một thứ vật chất mới. Các nhà khoa học đã phát hiện các tinh thể khác lạ được gọi là "quasicrystals" (giả tinh thể), chúng nằm trong những tảng đá tại địa điểm Trinity. Nếu bạn đang tự hỏi giả tinh thể là gì, thì đó một cấu trúc nguyên tử hoàn toàn độc đáo dựa trên sự kết hợp các thuộc tính đối xứng của một tinh thể và sự hỗn loạn của một rắn vô định hình. Tinh thể thông thường, chẳng hạn như bông tuyết, kim cương, và muối ăn, được tạo thành từ các nguyên tử được sắp xếp trong trạng thái đối xứng gần như hoàn hảo. Giả tinh thể là một dạng tồn tại khác biệt của chất rắn, trong đó các nguyên tử sắp xếp dường như đều đặn nhưng không có sự lặp lại. Giả tinh thể thường chỉ được tìm thấy trong các thiên thạch từ thuở sơ khai của hệ Mặt trời và được cho là chỉ được tạo ra trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cực lớn của các vụ nổ mạnh nhất vũ trụ . "Để hiểu được vũ khí hạt nhân của các quốc gia khác, chúng ta phải hiểu rõ về các chương trình thử nghiệm hạt nhân của họ. Chúng tôi thường phân tích các mảnh vỡ và khí phóng xạ để hiểu cách vũ khí được chế tạo hoặc chúng chứa vật liệu gì... Một loại tinh thể đã được hình thành tại nơi xảy ra vụ nổ hạt nhân…", các nhà khoa học cho biết. Khi "Gadget" phát nổ, nó tạo ra một quả cầu lửa có sức nóng hơn cả Mặt Trời. Sức nóng và lực của vụ nổ này mạnh đến mức kim loại và cát xung quanh tan chảy cùng nhau tạo thành một loại tinh thể mới, sau này được đặt tên là Trinitite. Hầu hết các mẫu Trinitite có màu xanh lục, nhưng các mẫu hiếm hơn có màu đỏ, có lẽ là do chúng chứa một lượng lớn đồng và các kim loại khác từ tháp thử nghiệm và các thiết bị khác tại địa điểm đó. Trong nghiên cứu mới này, tác giả và các đồng nghiệp của ông đã kiểm tra một mẫu vật trinitite màu đỏ dưới kính hiển vi điện tử, đặc biệt chú ý tới các "đốm màu" kim loại có thể chứa các tinh thể. Quasicrystal là một tinh thể độc nhất được tạo ra trong vụ nổ hạt nhân đầu tiên của Mỹ, và do đó là giả tinh thể lâu đời nhất do con người tạo ra trên Trái đất. Mời các bạn xem video: Iran tuyên bố sẽ trả đũa vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân. Nguồn: VTV