Bất ngờ tóm được 'thủy quái' khổng lồ, ngư dân run bắn người

Sự việc này đã thu hút sự chú ý do cá mú khổng lồ ngày càng hiếm ở vùng biển Philippines và được phân loại là "dễ bị tổn thương" theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN.) Người ngư dân đã bán con " thuỷ quái" này với giá 110 peso/kg (47nghìn đồng/kg), thu được một khoản tiền đáng kể, nhưng điều này cũng làm dấy lên mối lo ngại về việc bảo vệ loài cá quý hiếm này. (Ảnh: Người đưa tin)Cá mú khổng lồ (Epinephelus itajara) là một loài cá nước mặn lớn thuộc họ Cá mú. (Ảnh: Fishipedia) Chúng sống chủ yếu ở vùng nước nông nhiệt đới giữa các rạn san hô nhân tạo ở độ sâu từ 15-50 mét. Phạm vi phân bố bao gồm quần đảo Florida Keys của Mỹ, quần đảo Bahamas, các vùng biển Caribbean và phần lớn bờ biển Brazil. Loài này cũng có thể xuất hiện từ Congo đến Senegal ở phía đông Đại Tây Dương.(Ảnh: Reef Life Survey) Cá mú khổng lồ có thể dài tới 2,5 mét và nặng đến 363 kg, với kỷ lục bắt được nặng 309 kg ở ngoài khơi Fernandina Beach, Florida năm 1961. (Ảnh: FishSounds) Chúng ăn các loài giáp xác, cá, bạch tuộc và rùa biển non, và có thể tấn công cả thợ lặn và cá mập Chanh.(Ảnh: SCRFA) Cá mú khổng lồ dễ bị đánh bắt do tính tò mò và không sợ hãi, cũng như thói quen tập hợp sinh sản với số lượng lớn. (Ảnh: ResearchGate) Loài này được coi là thực phẩm chất lượng tốt, nhưng đã bị giảm số lượng nhanh chóng do khai thác quá mức. Hoa Kỳ và vùng Caribbean đã bắt đầu bảo vệ loài này vào năm 1990 và 1993, và số lượng của chúng đã phục hồi đáng kể, nhưng với tốc độ tăng trưởng chậm, cần nhiều thời gian để đạt mức trước đó.(Ảnh: Fishipedia) Cá mú khổng lồ có thể là loài lưỡng giới tiền nữ, nghĩa là sinh ra là cái và sau đó thay đổi giới tính thành đực. Điều này chưa được xác minh hoàn toàn cho loài cá mú khổng lồ, nhưng hầu hết các loài cá mú đều theo mô hình này. Con đực trưởng thành khi đạt tới chiều dài khoảng 115 cm và 4-6 tuổi, trong khi con cái trưởng thành ở chiều dài 125 cm và 6-8 tuổi.(Ảnh: BioLib) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

