Bất ngờ thấy trứng khủng long “ma” ngậm pha lê, chuyên gia nói gì?

Mới đây, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã công bố thông tin về hai quả trứng khủng long chứa nhiều pha lê canxit được phát hiện ở tỉnh An Huy, có kích thước ngang viên đạn đại bác. Hai quả trứng được tìm thấy từ Hệ tầng Chishan kỷ Phấn Trắng ở lưu vực Qianshan, thuộc về một loài hoàn toàn mới, được đặt tên là Shixingoolithus qianshanensis. Shixingoolithus vốn là một dòng họ "khủng long ma" nổi tiếng ở Trung Quốc: Không có bất kỳ bộ xương hóa thạch nào từng đại diện nhưng trứng lại "rơi rớt" khắp nơi. Nhóm khoa học gia từ Trường Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc Trường ĐH An Huy, các phòng thí nghiệm trọng điểm ở Viện Địa chất và cổ sinh Nam Kinh và Viện Cổ sinh vật học và cổ sinh vật có xương sống cùng thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu các mẫu vật. Hai quả trứng mới được phát hiện đều không giữ được lớp vỏ ngoài cùng cũng như "xác ướp" của một con khủng long non nào nhưng một quả - có lẽ đã bị hỏng từ khi được đẻ ra - vô tình trở thành một mẫu vật đẹp mắt bởi bên trong được lấp đầy bởi tinh thể canxit nên lấp lánh như một khối ngọc quý. Hiện tượng lấp bằng canxit đã từng gặp trong một số mẫu vật cổ xưa, là cách mà các tinh thể từ khối xung quanh bao bọc lấy mẫu vật "chui" dần vào bên trong khối hóa thạch, thay thế các cấu trúc hữu cơ trong hàng triệu năm, lấp nó bên trong. Hai quả trứng "khủng long ma" Shixingoolithus được bọc bằng đá vôi nên chứa tinh thể canxit. Trước đây, tại Úc người ta từng tìm thấy những mẩu xương khủng long lấp đầy tinh thể đá mắt mèo do hóa thạch được bọc trong đá mắt mèo. Hai quả trứng đều có chiều dài 10-13 cm và chiều rộng 9,6-13 cm. Các nhà khoa học cho rằng đây là trứng của loài ornithopods - loài khủng long nhỏ, ăn cỏ và đi bằng hai chân. Phát hiện mới góp phần cho thấy sự phổ biến của dòng họ "khủng long ma" Shixingoolithus ở các khu vực quận Qianshan, tỉnh An Huy. Khủng long chân chim hay Ornithopods là một nhóm các loài khủng long thuộc nhánh Ornithopoda, bộ Ornithischia, các loài cổ nhất là những khủng long nhỏ, chạy bằng hai chân và ngày càng phát triển về kích thước và số lượng cho đến khi chúng trở thành một trong những nhóm động vật ăn cỏ thành công nhất trong thế giới kỷ Phấn trắng và thống trị cảnh quan Bắc Mỹ. Mời các bạn xem video: Argentina: Phát hiện hóa thạch loài khủng long mới. Nguồn: THĐT

Mới đây, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã công bố thông tin về hai quả trứng khủng long chứa nhiều pha lê canxit được phát hiện ở tỉnh An Huy, có kích thước ngang viên đạn đại bác. Hai quả trứng được tìm thấy từ Hệ tầng Chishan kỷ Phấn Trắng ở lưu vực Qianshan, thuộc về một loài hoàn toàn mới, được đặt tên là Shixingoolithus qianshanensis. Shixingoolithus vốn là một dòng họ "khủng long ma" nổi tiếng ở Trung Quốc: Không có bất kỳ bộ xương hóa thạch nào từng đại diện nhưng trứng lại "rơi rớt" khắp nơi. Nhóm khoa học gia từ Trường Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc Trường ĐH An Huy, các phòng thí nghiệm trọng điểm ở Viện Địa chất và cổ sinh Nam Kinh và Viện Cổ sinh vật học và cổ sinh vật có xương sống cùng thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu các mẫu vật. Hai quả trứng mới được phát hiện đều không giữ được lớp vỏ ngoài cùng cũng như "xác ướp" của một con khủng long non nào nhưng một quả - có lẽ đã bị hỏng từ khi được đẻ ra - vô tình trở thành một mẫu vật đẹp mắt bởi bên trong được lấp đầy bởi tinh thể canxit nên lấp lánh như một khối ngọc quý. Hiện tượng lấp bằng canxit đã từng gặp trong một số mẫu vật cổ xưa, là cách mà các tinh thể từ khối xung quanh bao bọc lấy mẫu vật "chui" dần vào bên trong khối hóa thạch, thay thế các cấu trúc hữu cơ trong hàng triệu năm, lấp nó bên trong. Hai quả trứng "khủng long ma" Shixingoolithus được bọc bằng đá vôi nên chứa tinh thể canxit. Trước đây, tại Úc người ta từng tìm thấy những mẩu xương khủng long lấp đầy tinh thể đá mắt mèo do hóa thạch được bọc trong đá mắt mèo. Hai quả trứng đều có chiều dài 10-13 cm và chiều rộng 9,6-13 cm. Các nhà khoa học cho rằng đây là trứng của loài ornithopods - loài khủng long nhỏ, ăn cỏ và đi bằng hai chân. Phát hiện mới góp phần cho thấy sự phổ biến của dòng họ "khủng long ma" Shixingoolithus ở các khu vực quận Qianshan, tỉnh An Huy. Khủng long chân chim hay Ornithopods là một nhóm các loài khủng long thuộc nhánh Ornithopoda, bộ Ornithischia, các loài cổ nhất là những khủng long nhỏ, chạy bằng hai chân và ngày càng phát triển về kích thước và số lượng cho đến khi chúng trở thành một trong những nhóm động vật ăn cỏ thành công nhất trong thế giới kỷ Phấn trắng và thống trị cảnh quan Bắc Mỹ. Mời các bạn xem video: Argentina: Phát hiện hóa thạch loài khủng long mới. Nguồn: THĐT