Bất ngờ sự thật thú vị về thức ăn của các phi hành gia

1. Có thể mang theo các món ăn truyền thống của quốc gia quê hương: Ngày nay, các phi hành gia có thể mang theo các món ăn truyền thống đặc thù của đất nước mình lên không gian để sử dụng. Nếu là người Trung Quốc, có thể mang các món thịt lợn Yuxiang, thịt gà Kung Pao, cơm, trà thảo dược. Người Nhật có thể mang theo các món sushi, ramen, người Nga lại có món Borsch (súp củ cải đỏ) và món ga-ru, sữa đông và các loại hạt... Thức ăn của phi hành gia trên vũ trụ được đánh giá khá đa dạng. Trong dịp Tết trung thu, các phi hành gia Trung Quốc được thưởng thức bánh bao từ thịt lợn, gà Cung Bảo và bột gạo được ướp với một loại trà thảo dược truyền thống. 2. Thực phẩm đó phải phù hợp với môi trường không trọng lực: Vì mang theo và sử dụng trong môi trường không trọng lực, các món ăn, thực phẩm đó phải gọn, nhẹ, dễ bày biện, ăn, dọn, dễ đóng gói, bảo quản, dễ chế biến nhưng cũng phải đầy đủ chất dinh dưỡng. 3. Thực phẩm phải đóng gói nghiêm ngặt: Tất cả các món ăn, thực phẩm đưa lên tàu không gian đều phải qua quy trình đóng gói nghiêm ngặt, đạt chuẩn bởi vì sự an toàn cũng như các khối lượng mang theo đều đóng góp vào việc hao tốn nhiên liệu của tàu vũ trụ, trạm không gian... 4. Thịt bò khô: Đây là món rất được ưa chuộng và phù hợp với môi trường không trọng lực, dinh dưỡng lại rất cao. 5. Nước cam bột Tang: Loại bột này không chỉ được sử dụng ở khắp mọi nơi trên Trái đất mà các phi hành gia cũng rất thích nhé. Họ rất ưa chuộng loại bột này, pha với nước uống cho dễ chịu, vừa miệng bởi vì nước trên tàu vũ trụ có mùi khó chịu do phản ứng hóa học với môi trường sống trong tàu dưới tác động của điều kiện không trọng lực. 6. Gia vị như sốt cà chua, mù tạt và mayonnaise đều được cung cấp trong vũ trụ. Muối và tiêu được chế biến ở dạng lỏng. Trong không gian, người ta không thể rắc các loại gia vị này ở dạng hạt. Lý do bên cạnh việc hạt có thể trôi đi, nó còn làm tắc các lỗ thông hơi, nhiễm bẩn thiết bị hoặc bị mắc kẹt trong mắt, miệng, mũi của phi hành gia. 7. Vi giác trong môi trường phi trọng lực: Việc thiếu đi trọng lực ảnh hưởng khá lớn đến các giác quan và quá trình tiêu hóa của con người, đặc biệt là thính giác và vị giác. Quá trình này làm thay đổi vị giác, gia vị của thức ăn trở nên hăng hơn. Ngoài ra, khi uống các đồ uống có ga, nước và ga thường được tách riêng trong dạ dày, và dẫn đến việc ợ chua. Để khắc phục việc này, các hãng sản xuất đồ uống có ga, cụ thể là Coke/Pepsi đã cải tiến và cho ra đời những loại đồ uống thích hợp cho môi trường không trọng lực, giúp cho các phi hành gia cảm nhận được vị ngon như trong môi trường bình thường.

