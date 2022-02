Bất ngờ quan điểm: "Sứ mệnh Apollo 11 được thực hiện ở phim trường"?

Ngày 20/7/1969, 600 triệu người trên khắp thế giới đã xem trên truyền hình trực tiếp khi các phi hành gia của tàu Apollo 11, gồm Neil Armstrong và Buzz Aldrin bước những bước chân lịch sử đầu tiên lên Mặt trăng. Sự kiện vĩ đại này đã được đưa vào lịch sử, vô số bài báo, quyển sách, chương trình TV, phim tài liệu và kể cả phim điện ảnh. Tuy nhiên, có quan điểm bày tỏ sự nghi ngờ Apollo 11 thực chất được thực hiện ở phim trường của Hollywood. Theo trang Sohu của Trung Quốc: “Trong quá trình hạ cánh lên mặt trăng, các phi hành gia người Mỹ đã để lại một lá quốc kỳ ở đó. Bây giờ đã nửa thế kỷ trôi qua, lá cờ này sẽ trông như thế nào". Trên Trái đất, nhiều vật thể không bền lắm khi chúng bị ảnh hưởng bởi mưa và gió. Chúng cũng có thể bị phân hủy do hoạt động của các loại vi sinh vật khác nhau. Vì vậy nhiều đồ vật nếu để trong nhà hơn 50 năm, có thể trở nên không thể nhận ra, hoặc đơn giản là biến mất. Tuy nhiên những đồ vật trên Mặt trăng sẽ không bị ảnh hưởng bởi gió, mưa và sự phân hủy của vi sinh vật như khi chúng tồn tại trên bề mặt trái đất. Mặt trăng không có sự bảo vệ khỏi bầu khí quyển mà hành tinh của chúng ta có, vì vậy tất cả các vật thể còn lại trên bề mặt của thiên thể này sẽ tiếp xúc với nhiều bức xạ khác nhau, bao gồm cả tia cực tím. Những yếu tố thời tiết khắc nghiệt trên Mặt trăng có thể gây ra thiệt hại lớn cho nhiều đồ vật nhân tạo, đặc biệt là những vật thể làm bằng nhựa hoặc nylon. Ngoài ra không có chế độ nhiệt độ ổn định trên Mặt trăng, sự khác biệt có thể rất lớn. Trong thời gian "ban ngày", nhiệt độ của mặt trăng có thể lên tới 120 độ C, và trong "đêm" nó có thể giảm xuống -170 độ. “Một môi trường khắc nghiệt như vậy có thể gây ra thiệt hại lớn cho lá cờ. Tất nhiên vật thể này phải được làm bằng vật liệu đặc biệt và phải có độ bền cao, nhưng cuối cùng, rất khó để tránh hậu quả từ tác động như vậy”, trang Sohu nói. Do đó nếu có người muốn hỏi lá cờ Mỹ đã đi đâu, thì Washington luôn có thể giải thích rằng điều kiện thời tiết đã phá hủy nó. Nhưng theo các nhà phân tích Trung Quốc, có thể thực sự không có cờ nếu hình ảnh đích thực được quay trong phim trường. Từ trước đến nay cũng có nhiều nghi vấn xung quanh lá cờ của Apollo 11, như việc lá cờ Mỹ tung bay trên Mặt trăng trong khi không hề có gió trên hành tinh này. NASA đã giải thích rằng sở dĩ lá cờ được nhìn thấy chuyển động như vậy là do các phi hành gia cố cắm cây cờ sâu xuống bề mặt Mặt trăng, làm cho cây cờ rung rinh và không đứng yên. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

