Bất ngờ phát hiện siêu Trái đất nhưng được bao phủ toàn nước

Khi đang khảo sát toàn bộ bầu trời, nhằm tìm kiếm các hệ hành tinh gần với Trái đất, nhóm nghiên cứu đến từ Viện Nghiên cứu về ngoại hành tinh (iREx) đã phát hiện một hành tinh lớn hơn Trái đất khoảng 70%. Họ đặt tên siêu Trái đất này là TOI-1452 b, một ngoại hành tinh quay quanh ngôi sao nhỏ trong hệ sao đôi thuộc chòm sao Draco. Hàng chục nhà nghiên cứu từ các viện trên khắp thế giới xác nhận sự tồn tại của TOI-1452 b thông qua sử dụng Vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh chuyển tiếp (TESS) cũng như Đài quan sát Mont-Mégantic ở Canada và kính viễn vọng MuSCAT3 ở Hawaii. TOI-1452 b quay quanh sao chủ theo chu kỳ 11 ngày và được cho là có nhiệt độ ôn hòa. Sao chủ và sao còn lại quanh hệ xoay tròn quanh nhau ở khoảng cách gấp 2,5 lần quãng đường giữa Trái Đất và sao Diêm Vương. Theo Charles Cadieux, nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đại học Montréal, trưởng nhóm nghiên cứu, họ đã tìm ra bằng chứng TOI-1452 b là hành tinh có nước bao phủ. Theo Cadieux, bán kính và khối lượng của TOI-1452 b cho thấy hành tinh có mật độ thấp hơn nhiều so với hành tinh hình thành từ kim loại và đá như Trái Đất. Ngôi sao chủ của ngoại hành tinh TOI-1452 b là TOI-1452 nhỏ hơn nhiều so với Mặt trời của chúng ta và là một trong hai ngôi sao có kích thước giống nhau trong hệ nhị phân. Hai ngôi sao quay quanh nhau và cách nhau một khoảng cách nhỏ, khoảng 2,5 lần khoảng cách giữa Mặt trời và sao Diêm Vương. Khoảng cách này nhỏ đến nỗi ban đầu kính thiên văn TESS và các nhà khoa học lầm rằng đây là một điểm sáng. TOI-1452 b cũng có thể cấu tạo bằng đá giống như Trái đất, nhưng bán kính, khối lượng và mật độ của nó cho thấy đó là một thế giới rất khác với thế giới của chúng ta. Bởi lẽ, Trái đất về bản chất là một hành tinh rất khô. Mặc dù khoảng 70% bề mặt của nó được bao phủ bởi đại dương, nhưng nước thực sự chỉ chiếm một phần không đáng kể so với tổng khối lượng của nó - cụ thể là dưới 1%. Kết quả phân tích hé lộ nước chiếm 30% khối lượng hành tinh, tỷ lệ tương tự một số mặt trăng trong hệ Mặt Trời như Titan hoặc Ganymede. Để tìm hiểu chắc chắn liệu TOI-1452 b có nước bao phủ hay không, các nhà khoa học vẫn cần quan sát bằng kính viễn vọng không gian cực mạnh James Webb. TOI-1452 b là một ứng cử viên hoàn hảo để quan sát, nằm gần Trái Đất đủ để nhìn thấy dễ dàng và ở vùng trời mà kính viễn vọng có thể theo dõi quanh năm. Nhóm nghiên cứu đang cố gắng đặt lịch sử dụng kính Webb để khám phá TOI-1452 b sớm hết mức có thể. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

Khi đang khảo sát toàn bộ bầu trời, nhằm tìm kiếm các hệ hành tinh gần với Trái đất, nhóm nghiên cứu đến từ Viện Nghiên cứu về ngoại hành tinh (iREx) đã phát hiện một hành tinh lớn hơn Trái đất khoảng 70%. Họ đặt tên siêu Trái đất này là TOI-1452 b, một ngoại hành tinh quay quanh ngôi sao nhỏ trong hệ sao đôi thuộc chòm sao Draco. Hàng chục nhà nghiên cứu từ các viện trên khắp thế giới xác nhận sự tồn tại của TOI-1452 b thông qua sử dụng Vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh chuyển tiếp (TESS) cũng như Đài quan sát Mont-Mégantic ở Canada và kính viễn vọng MuSCAT3 ở Hawaii. TOI-1452 b quay quanh sao chủ theo chu kỳ 11 ngày và được cho là có nhiệt độ ôn hòa. Sao chủ và sao còn lại quanh hệ xoay tròn quanh nhau ở khoảng cách gấp 2,5 lần quãng đường giữa Trái Đất và sao Diêm Vương. Theo Charles Cadieux, nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đại học Montréal, trưởng nhóm nghiên cứu, họ đã tìm ra bằng chứng TOI-1452 b là hành tinh có nước bao phủ. Theo Cadieux, bán kính và khối lượng của TOI-1452 b cho thấy hành tinh có mật độ thấp hơn nhiều so với hành tinh hình thành từ kim loại và đá như Trái Đất. Ngôi sao chủ của ngoại hành tinh TOI-1452 b là TOI-1452 nhỏ hơn nhiều so với Mặt trời của chúng ta và là một trong hai ngôi sao có kích thước giống nhau trong hệ nhị phân. Hai ngôi sao quay quanh nhau và cách nhau một khoảng cách nhỏ, khoảng 2,5 lần khoảng cách giữa Mặt trời và sao Diêm Vương. Khoảng cách này nhỏ đến nỗi ban đầu kính thiên văn TESS và các nhà khoa học lầm rằng đây là một điểm sáng. TOI-1452 b cũng có thể cấu tạo bằng đá giống như Trái đất, nhưng bán kính, khối lượng và mật độ của nó cho thấy đó là một thế giới rất khác với thế giới của chúng ta. Bởi lẽ, Trái đất về bản chất là một hành tinh rất khô. Mặc dù khoảng 70% bề mặt của nó được bao phủ bởi đại dương, nhưng nước thực sự chỉ chiếm một phần không đáng kể so với tổng khối lượng của nó - cụ thể là dưới 1%. Kết quả phân tích hé lộ nước chiếm 30% khối lượng hành tinh, tỷ lệ tương tự một số mặt trăng trong hệ Mặt Trời như Titan hoặc Ganymede. Để tìm hiểu chắc chắn liệu TOI-1452 b có nước bao phủ hay không, các nhà khoa học vẫn cần quan sát bằng kính viễn vọng không gian cực mạnh James Webb. TOI-1452 b là một ứng cử viên hoàn hảo để quan sát, nằm gần Trái Đất đủ để nhìn thấy dễ dàng và ở vùng trời mà kính viễn vọng có thể theo dõi quanh năm. Nhóm nghiên cứu đang cố gắng đặt lịch sử dụng kính Webb để khám phá TOI-1452 b sớm hết mức có thể. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV