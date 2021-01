Bất ngờ khi thấy cánh đồng ở Hà Lan phát sáng trong đêm

Theo trang Oddity Central (Anh), những người lái xe qua thị trấn Lelystad, miền trung Hà Lan, đã vô cùng sửng sốt trước một cánh đồng tỏi tây rộng 20.000m2 phát sáng màu xanh, đỏ và tím lung linh trong màn đêm. Tác phẩm nghệ thuật độc đáo này do nghệ sĩ Roosegaarde lên ý tưởng với dự án GROW. Tác phẩm được thiết kế vừa nhằm thể hiện sự biết ơn nông dân Hà Lan vừa là nguồn cảm hứng để các nghệ sĩ thử nghiệm áp dụng ánh sáng nhân tạo phục vụ canh tác nông nghiệp ngoài trời. Nghệ sĩ Daan Roosegaarde cũng muốn GROW gửi một tia sáng hy vọng đến mọi người trong thời kỳ khó khăn này, khi đại dịch COVID-19 đang bùng phát và nền kinh tế bị suy thoái nghiêm trọng. Tác phẩm nghệ thuật đầy sống động này cũng hứa hẹn mang lại ý nghĩa mới cho thuật ngữ “văn hóa nông nghiệp”. Từ lâu, ánh sáng cực tím ban đêm đã được sử dụng trong nông nghiệp nhà kính, đặc biệt là ở những nơi khan hiếm ánh sáng Mặt Trời trực tiếp. Tuy nhiên, việc sử dụng nó trong canh tác ngoài trời cho đến nay vẫn còn rất hạn chế. Tia cực tím có thể giúp thực vật phát triển tốt hơn. Do đó, Roosegaarde cũng đang thử nghiệm giả thuyết mà theo đó các bước sóng nhất định của tia cực tím có thể làm giảm nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu tới 50%. Đèn LED chạy bằng năng lượng Mặt Trời chiếu tia cực tím lên cây tỏi tây, do đó làm tăng hiệu ứng của ánh sáng Mặt Trời tự nhiên sau khi mặt trời lặn, đồng thời tạo ra cảnh tượng siêu thực. GROW hiện mới xuất hiện ở thành phố Lelystad của Hà Lan, nhưng Roosegaarde đang có kế hoạch mở rộng dự án này trên các con đường của hơn 40 quốc gia. Mỗi quốc gia sẽ có những loài cây trồng địa phương khác nhau và công thức ánh sáng độc đáo riêng. Trước đó, bức ảnh cánh đồng nho Italia sáng rực cũng đã gây bão mạng. Hàng trăm ngọn đuốc thắp sáng khi nhiệt độ bất ngờ giảm xuống dưới 0 độ C. Các nhà sản xuất rượu áp dụng cách này để giữ cho những vườn nho không bị đóng băng và lửa nóng của đuốc dường như là lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên, với cách làm này, những người nông dân thường phải cố gắng hết sức để giữ lửa tránh đủ xa giàn nho. Nhiệt độ khu vực ước tính có thể giảm xuống âm 9 độ C và hàng trăm ngọn đuốc đã được thắp sáng trên diện tích trải rộng vài hecta để giữ cho nho không bị đóng băng. Để có thể giữ được vườn nho tốt trong mùa đông lạnh, kỹ thuật đốt đuốc từ lâu đã được các nhà sản xuất rượu trên khắp thế giới áp dụng để tạo ra sự lưu chuyển của không khí, ngăn ngừa hình thành các túi sương. Nhiệt độ âm 1 độ C có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các chồi non mới mọc vì vậy các đội tuần tra vườn nho thay nhau canh giữ suốt đêm, đảm bảo ngọn lửa cháy sáng gây ra ít thiệt hại nhất. Không khí ấm áp đã 'cứu nguy' cho nhà sản xuất. Theo báo cáo, các ngọn đuốc có thể làm tăng nhiệt độ lên khoảng 3 độ C.

Theo trang Oddity Central (Anh), những người lái xe qua thị trấn Lelystad, miền trung Hà Lan, đã vô cùng sửng sốt trước một cánh đồng tỏi tây rộng 20.000m2 phát sáng màu xanh, đỏ và tím lung linh trong màn đêm. Tác phẩm nghệ thuật độc đáo này do nghệ sĩ Roosegaarde lên ý tưởng với dự án GROW. Tác phẩm được thiết kế vừa nhằm thể hiện sự biết ơn nông dân Hà Lan vừa là nguồn cảm hứng để các nghệ sĩ thử nghiệm áp dụng ánh sáng nhân tạo phục vụ canh tác nông nghiệp ngoài trời. Nghệ sĩ Daan Roosegaarde cũng muốn GROW gửi một tia sáng hy vọng đến mọi người trong thời kỳ khó khăn này, khi đại dịch COVID-19 đang bùng phát và nền kinh tế bị suy thoái nghiêm trọng. Tác phẩm nghệ thuật đầy sống động này cũng hứa hẹn mang lại ý nghĩa mới cho thuật ngữ “văn hóa nông nghiệp”. Từ lâu, ánh sáng cực tím ban đêm đã được sử dụng trong nông nghiệp nhà kính, đặc biệt là ở những nơi khan hiếm ánh sáng Mặt Trời trực tiếp. Tuy nhiên, việc sử dụng nó trong canh tác ngoài trời cho đến nay vẫn còn rất hạn chế. Tia cực tím có thể giúp thực vật phát triển tốt hơn. Do đó, Roosegaarde cũng đang thử nghiệm giả thuyết mà theo đó các bước sóng nhất định của tia cực tím có thể làm giảm nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu tới 50%. Đèn LED chạy bằng năng lượng Mặt Trời chiếu tia cực tím lên cây tỏi tây, do đó làm tăng hiệu ứng của ánh sáng Mặt Trời tự nhiên sau khi mặt trời lặn, đồng thời tạo ra cảnh tượng siêu thực. GROW hiện mới xuất hiện ở thành phố Lelystad của Hà Lan, nhưng Roosegaarde đang có kế hoạch mở rộng dự án này trên các con đường của hơn 40 quốc gia. Mỗi quốc gia sẽ có những loài cây trồng địa phương khác nhau và công thức ánh sáng độc đáo riêng. Trước đó, bức ảnh cánh đồng nho Italia sáng rực cũng đã gây bão mạng. Hàng trăm ngọn đuốc thắp sáng khi nhiệt độ bất ngờ giảm xuống dưới 0 độ C. Các nhà sản xuất rượu áp dụng cách này để giữ cho những vườn nho không bị đóng băng và lửa nóng của đuốc dường như là lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên, với cách làm này, những người nông dân thường phải cố gắng hết sức để giữ lửa tránh đủ xa giàn nho. Nhiệt độ khu vực ước tính có thể giảm xuống âm 9 độ C và hàng trăm ngọn đuốc đã được thắp sáng trên diện tích trải rộng vài hecta để giữ cho nho không bị đóng băng. Để có thể giữ được vườn nho tốt trong mùa đông lạnh, kỹ thuật đốt đuốc từ lâu đã được các nhà sản xuất rượu trên khắp thế giới áp dụng để tạo ra sự lưu chuyển của không khí, ngăn ngừa hình thành các túi sương. Nhiệt độ âm 1 độ C có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các chồi non mới mọc vì vậy các đội tuần tra vườn nho thay nhau canh giữ suốt đêm, đảm bảo ngọn lửa cháy sáng gây ra ít thiệt hại nhất. Không khí ấm áp đã 'cứu nguy' cho nhà sản xuất. Theo báo cáo, các ngọn đuốc có thể làm tăng nhiệt độ lên khoảng 3 độ C.