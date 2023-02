Bất ngờ danh tính của 300 xác ướp tại “Tai của địa ngục”

Nằm ở phía Đông Nam Tân Cương, Lop Nur từng là hồ nước mặn lớn thứ hai Trung Quốc. Tuy nhiên, nó đã khô cạn hoàn toàn từ khoảng 1.500 năm trước, hòa mình vào sa mạc Gobi. Theo hình ảnh chụp từ vệ tinh, Lop Nur có hình dạng giống tai người và bờ của nó thậm chí có thể thay đổi vì thế người ta gọi nó là " Tai của địa ngục". Từ thời cổ, người ta đã hy vọng có thể tìm được bảo vật - kho báu huyền thoại của người Lâu Lan ở Lop Nur. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu bạn tìm thấy bộ xương người ở Lop Nur. Bởi nơi ấy như một cái "phễu hút người", ai vào rồi đều không trở lại. Vào năm 2005, một nhóm các nhà thám hiểm đã quyết định tới để nghiên cứu và vô tình tìm thấy 300 xác ướp bí ẩn. Sau khi kiểm tra ADN, chuyên gia khảo cổ đã xác định được các xác ướp này có niên đại từ thế kỷ 15 trước Công nguyên, vào thời điểm đó là triều đại của nhà Hạ. Các chuyên gia khảo cổ cho rằng việc xuất hiện quá nhiều thi hài như vậy tại Lop Nur có thể liên quan đến cuộc thảm sát nô lệ của đế chế cổ đại nhà Hạ. Nhiều khả năng người dân cổ đại thời đó đã tiến hành một số hoạt động cúng tế nên đã tập trung rất nhiều xác chết tại khu vực này. Điều này cũng được chứng thực trong cuốn "Sơn hải kinh" đã ghi lại rằng do tình hình cai trị phức tạp, nhà Hạ lúc đó liên tục mở rộng lãnh thổ và thường xuyên nổ ra chiến tranh. Vì vậy, những xác ướp này rất có thể là những người chết trong những cuộc chiến tranh đó. Và những xác ướp ở hồ Lop Nur này chính là bằng chứng khẳng định về sự tồn tại của triều đại nhà Hạ. Lop Nur chào đón bất cứ người nào ghé thăm là sự heo hút hoang vắng đến rợn người. Nhiệt độ ở trên 40 độ C vào mùa hè và âm dưới 20 độ C vào mùa đông. Lượng mưa hàng năm ít ỏi đến đáng thương vào khoảng 20mm. Đặc biệt, ở đây luôn có gió mạnh. Hơn 2 tháng trong năm sẽ có gió giật cấp 8. Gió mạnh cuốn cát đá bay tứ phía, khiến người ta còn không nhìn rõ bầu trời chứ đừng nói đến con người. Ngay cả lạc đà, được gọi là "con thuyền của sa mạc" cũng rất khó sống ở đây. Năm 1980, nhà khoa học Bành Gia Mộc cùng đoàn thám hiểm đến Lop Nur khảo sát và ông mất tích từ đó. >>>Xem thêm video: Khám phá “vùng đất ma cà rồng” huyền bí nhất địa cầu.

