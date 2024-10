Bắt gặp loài động vật quý như vàng 45 triệu tuổi trong rừng sâu

Trong thế giới động vật phong phú và đa dạng, khỉ lùn Tarsier nổi bật như một viên ngọc quý hiếm. Chúng thuộc họ Tarsiidae, là một trong những loài linh trưởng nhỏ nhất trên hành tinh.(Ảnh: Britannica) Chúng có kích thước chỉ từ 85 đến 160 mm và nặng khoảng 600 gram. Đôi mắt to chiếm phần lớn khuôn mặt, giúp chúng có tầm nhìn rộng và nhạy bén trong bóng tối. Chúng có bàn tay 5 ngón giống con người và móng vuốt dài giúp leo trèo.(Ảnh: Endangered Living) Đặc biệt, khả năng xoay đầu 180 độ giúp Tarsier dễ dàng quan sát môi trường xung quanh để săn mồi và tránh kẻ thù.(Ảnh: Britannica) Tarsier chủ yếu sống trong các khu rừng nhiệt đới ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Indonesia và Philippines. Chúng là loài sống về đêm, săn mồi chủ yếu là côn trùng, chim nhỏ và thằn lằn. (Ảnh: Wikipedia) Với đôi chân dài và mạnh mẽ, Tarsier có thể nhảy xa gấp 40 lần chiều dài cơ thể, giúp chúng dễ dàng di chuyển giữa các cành cây.(Ảnh: Endangered Living) Khỉ lùn Tarsier đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống và sự săn bắt từ con người. Các khu rừng nhiệt đới, nơi chúng sinh sống, đang bị thu hẹp do hoạt động khai thác gỗ và nông nghiệp. Ngoài ra, việc săn bắt và buôn bán trái phép cũng là một mối đe dọa lớn đối với loài này.(Ảnh: Wikipedia) Để bảo vệ loài khỉ lùn Tarsier, các khu bảo tồn và vườn quốc gia đã được thành lập để bảo vệ môi trường sống tự nhiên của Tarsier, đồng thời các chương trình giáo dục cũng được triển khai để giảm thiểu việc săn bắt và buôn bán trái phép.(Ảnh: Observation.org) Khỉ lùn Tarsier không chỉ là một loài động vật quý hiếm mà còn là biểu tượng của sự đa dạng sinh học và vẻ đẹp tự nhiên của rừng nhiệt đới. Việc bảo vệ và bảo tồn loài khỉ lùn Tarsier không chỉ giúp duy trì sự cân bằng sinh thái mà còn góp phần bảo vệ di sản thiên nhiên quý giá cho các thế hệ tương lai.(Ảnh: iStock) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

