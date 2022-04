Bắt được sinh vật mình dơi đầu ngựa kỳ dị gây sốt cộng đồng mạng

Thực chất, hình ảnh về sinh vật kỳ lạ này đã được lan truyền trên mạng xã hội vào tháng 7 năm 2018. Con dơi này chính là một con dơi đầu búa (tên khoa học là Hypsignathus monstrosus). Dơi đầu búa là một loại dơi khổng lồ có nguồn gốc từ châu Phi. Cả con đực và con cái đều có màu nâu xám, với tai màu nâu và màng bay, và những chùm lông trắng ở gốc tai.Dơi đầu búa đực lớn hơn dơi cái và trông khác biệt với bạn tình đến nỗi nhiều người sẽ nghĩ chúng thuộc về một loài khác. Chỉ những con đực có đầu to và dài. Dơi đầu búa cái có ngoại hình giống mặt cáo thường thấy ở hầu hết các loài dơi ăn quả. Dơi đầu búa xuất hiện trên khắp châu Phi xích đạo ở độ cao dưới 1800 m (5900 ft). Chúng ưa thích các môi trường sống ẩm ướt, bao gồm sông, đầm lầy, rừng ngập mặn và rừng cọ. Khác với ngoại hình đáng sợ của mình, dơi đầu búa là loài ăn thực vật. Chúng có ruột dài hơn so với ruột của các loài ăn côn trùng, cho phép hấp thụ nhiều protein hơn từ thức ăn. Vào ban ngày, dơi đầu búa đậu trên cây và dựa vào màu sắc của mình để ngụy trang khỏi những kẻ săn mồi. Chúng sẽ ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm. Một lý do khiến những loài dơi lớn như dơi đầu búa sống về đêm là do cơ thể chúng tạo ra nhiệt lượng đáng kể khi chúng bay. Hoạt động vào ban đêm giúp chúng không bị quá nóng. Mùa sinh sản của dơi đầu búa là mùa khô đối với một số quần thể và vào bất kỳ thời điểm nào trong năm đối với những quần thể khác. Hầu hết các thành viên của loài dơi này sinh sản thông qua giao phối lek. Trong kiểu giao phối này, các con đực tập hợp thành nhóm từ 25 đến 130 cá thể để thực hiện nghi thức giao phối bao gồm vỗ cánh và phát ra những tiếng kêu inh ỏi. Con cái bay qua nhóm để đánh giá bạn tình tiềm năng. Dù không gây nguy hiểm cho con người nhưng dơi đầu búa được cho là một trong ba vật chủ (cũng là loài dơi ăn quả) gây truyền nhiễm virus Ebola. Cụ thể, năm 2005, khi nghiên cứu hơn 1.000 mẫu vật nhỏ (679 con dơi, 222 con chim và 129 động vật có xương sống) ở Gabon và Congo - là 2 nước bùng phát dịch Ebola mạnh nhất thì các nhà nghiên cứu đã nhận thấy chỉ có 3 loài dơi ăn quả là vật dung dưỡng loài virus này. Ba loài dơi đó là dơi đầu búa, dơi Epomops franqueti và dơi Myonycteris torquata (theo Live Science). Các nhà khoa học cảnh báo, việc xem dơi là thực phẩm ở châu Phi có thể khiến virus Ebola truyền từ dơi sang người. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

