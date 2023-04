Bắt được động vật trong Sách đỏ, dân Bình Phước giao cho chính quyền

Vào chiều 10/4, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, phối hợp với Công an thị trấn Lộc Ninh và người dân bàn giao 2 cá thể rái cá vuốt bé cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập. Mỗi cá thể rái cá vuốt bé có trọng lượng 2,4 kg. Trước đó, sáng ngày 10/4, bà Nguyễn Tuấn Tú, ngụ thị trấn Lộc Ninh, xuống thăm ao cá của gia đình tại ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh và phát hiện tiếng kêu lạ trong ao cá. Sau khi kiểm tra, bà Nguyễn Tuấn Tú phát hiện 2 cá thể rái cá vuốt bé đang ăn cá trong ao của gia đình. Do đó, bà đã gọi người nhà cùng vây bắt 2 cá thể rái cá quý hiếm. Tiếp đến, gia đình bà Nguyễn Tuấn Tú bàn giao 2 cá thể rái cá vuốt bé bắt được trong ao nhà cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập để thả chúng về tự nhiên. Rái cá vuốt bé có tên khoa học là aonyx cinereus, thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm IB thuộc vào nhóm sách đỏ được bảo tồn nghiêm ngặt. Đây là loài động vật cần được ưu tiên bảo vệ ở Việt Nam cũng như thế giới. Rái cá vuốt bé có thân hình ngắn, chắc hơn các loài rái cá khác. Chúng có màng bơi không phủ hết ngón chân và có phủ lông, tai có nắp che lỗ tai. Cá thể rái cá vuốt bé có bộ lông màu nâu nhạt hoặc xám nâu, phần bụng mầu sáng hơn. Đặc điểm nổi bật của chúng là vuốt chân nhỏ, không thò ra khỏi ngón. Tại Việt Nam, rái cá vuốt bé phân bố ở Quảng Ninh, Quảng Trị, Bình Phước, Lâm Đồng, Kiên Giang, Cà Mau. Số lượng quần thể rái cá tại Việt Nam trong thời gian qua sụt giảm nghiêm trọng do bị săn bắt quá mức để làm thú nuôi hoặc sử dụng các bộ phận như lông, da vì mục đích thương mại và do bị mất môi trường sống tự nhiên. Trên thế giới, loài động vật quý hiếm này phân bố ở các quốc gia như: Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Malaysia... Mời độc giả xem video: Khó tin những cách mà động vật áp dụng để sinh tồn. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

