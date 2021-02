Bắt được cá mập mặt người, ngư dân không bán bằng bất cứ giá nào

Ngư dân Abdullah Nuren đã bắt được con cá mập trong chuyến đi câu ở Rote Ndao, miền Đông Nusa Tenggara. Con cá mập khuôn mặt kỳ lạ là một trong ba con cá mập chào đời bên trong dạ dày của con cá mập to Abdullah Nuren bắt được. Người đàn ông cho biết: "Ban đầu tôi phát hiện ra con cá mập mẹ mắc vào lưới kéo. Ngày hôm sau, tôi mổ bụng con cá mập mẹ và phát hiện bên trong có ba con nhỏ. Hai con có vẻ ngoài hoàn toàn bình thường nhưng con thứ ba có gương mặt kỳ dị khá giống người. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con cá lạ có khuôn mặt kỳ dị như vậy". Cư dân địa phương xung quanh khu vực Abdullah Nuren sinh sống kéo đến nhà để tận mắt chiêm mắt sinh vật lạ. Thậm chí, nhiều người đưa ra lời đề nghị mua lại nhưng Abdullah Nuren không bán dù bất cứ giá nào. Abdullah Nuren nói: "Có rất nhiều người kéo đến muốn tận mắt nhìn thấy con cá mập có ngoại hình lạ. Nhiều người muốn mua nhưng tôi quyết định bảo quản cẩn thận, không bán vì tôi nghĩ con cá mang lại may mắn cho tôi". Cá mập là loài động vật thú vị, rất nhiều sự thật bất ngờ liên quan đế chúng mà ta chưa từng biết đến. Con người giết khoảng 73 triệu con cá mập mỗi năm. Trong khi đó cá mập giết chết 12 người mỗi năm. Đôi khi, chúng thường có xu hướng đến gần con người khi họ bơi, nhằm để xem xét rồi lại rời đi. Thực tế thì cá mập ít khi lựa chọn con người làm bữa ăn, trừ khi chúng đói hoặc hiểu nhầm rằng con người là mối nguy hiểm. Khi gần đến lúc sinh con, cá mập mẹ sẽ không còn cảm giác thèm ăn để đảm bảo không ăn thịt cả những đứa con của chúng. Cá mập thay răng nhiều lần. Những chiếc răng của chúng không mất đi do sâu răng mà thường mắc kẹt trên con mồi. Dù nhiều người cho rằng cá mập là con vật nguy hiểm nhất thế giới, trên thực tế, hàng năm, số ca tử vong do bị ong bắp cày đốt hoặc hoặc chó cắn còn nhiều hơn do cá mập tấn công. Cá mập trắng lớn là con vật ăn thịt người khét tiếng. Tuy nhiên, chúng không thích mùi vị của con người, mà thường cắn rồi sau đó thả nạn nhân. Cá mập quật con mồi để xé thịt. Vì vậy, chúng ta nên bám vào cá mập khi bị cắn nếu không muốn bị cắn mất chân tay. Một thực tế đáng ngạc nhiên thì loài cá mập rất đa dạng về kích thước. Bạn có biết cá mập voi có thể dài đến 50 feet (15 mét), trong khi đó cá mập đèn lồng chỉ dài bảy inch (15cm).

