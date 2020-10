Báo hoa mai bị gai đâm chi chít người vì lỡ “cà khịa” nhím

Báo hoa mai vốn nổi tiếng là kẻ săn mồi đáng gờm trong thế giới tự nhiên với thân hình lực lưỡng, móng vuốt sắc nhọn và bản tính nhanh nhẹn. Tuy nhiên, không phải lúc nào nó cũng là kẻ chiến thắng, đặc biệt khi đối đầu với nhím xù. Trong chuyến khám phá vùng Tây Nam Shingwedzi thuộc Vườn quốc gia Kruger, anh Ard van de Wetering cùng vợ của mình đã được chứng kiến một cảnh tượng khá thú vị trong thế giới hoang dã. Đó chính là khoảnh khắc báo đốm cố gắng hết sức để săn nhím. Dường như đã quá đói bụng và mệt mỏi trong công cuộc săn mồi, báo hoa mai bắt gặp nhím và quyết định lựa chọn con vật này làm bữa trưa cho mình. Con báo hoa mai non đi theo nhím xù một quãng đường dài từ bụi rậm ra ngoài đường mòn. Nó bắt đầu dùng móng vuốt vồ lấy nhím mà không mảy may suy nghĩ về những chiếc gai sắc nhọn của con vật này. Con nhím bắt đầu sử dụng ''vũ khí bất bại'' là những chiếc lông nhọn hoắt thậm chí có thể chứa nọc độc để tự vệ trước báo đốm. Sau một hồi vật lộn, nhận thấy việc ''xử'' nhím để biến thành bữa trưa không thành, báo đốm đành để nhím bỏ đi. Cuộc tấn công kết thúc chớp nhoáng với kết cục thảm hại dành cho báo đốm. Kết cục của báo đốm khi lỡ ''cà khịa'' nhím xù - vốn không phải đối thủ của nó. Con báo đốm mất một lúc để rút những chiếc gai nhọn ra khỏi cơ thể. Cuối cùng, nó chán nản không buồn bứt những chiếc gai nhím cuối cùng ra mà lủi vào bụi rậm. Đây cũng là điều may mắn cho nó, bởi trong thế giới động vật hoang dã, đã có không ít trường hợp báo hoa mai dính chấn thương nặng, thậm chí là mất mạng khi săn nhím. Tuy là loài động vật hiền lành nhưng khi bị những kẻ đi săn đe dọa, nhím thường lắc những chiếc gai tạo ra âm thanh để xua đuổi kẻ tấn công đang đến gần, hoặc xù lên như một lớp áo giáp. Nếu chiến lược này không hiệu quả, chúng sẽ quay mình bỏ chạy. Mọi vật cản trên đường đều có thể bị lông nhím đâm trúng. Kết cục của kẻ săn mồi báo hoa trong mỗi cuộc đụng độ với nhím. Báo hoa mai ''săn hụt'' nhím xù. | Kruger Sightings

