Báo hoa “giả nai” chăm linh dương rồi lật mặt ăn thịt dã man

Trong khi đưa du khách đi tham quan Vườn Quốc gia Greater Kruger ở Nam Phi, hướng dẫn viên du lịch kiêm kiểm lâm Andre Fourie đã ghi lại được một khoảnh khắc cực hiếm trong thế giới động vật hoang dã. Một con báo hoa mai lớn bắt gặp con linh dương non trong rừng. Điều đáng bất ngờ là thay vì ăn thịt luôn con mồi, báo hoa mai dụ dỗ linh dương con làm ''con nuôi''. Nhiếp ảnh gia chia sẻ: ''Ban đầu, con báo hoa mai đã bắt được chú linh dương nhỏ, nhưng nó không nhanh chóng giết con mồi như thường lệ. Thay vào đó, con mèo lớn lại có hành động âu yếm như mẹ của linh dương''. Hành động này khiến cho linh dương con hiểu lầm báo hoa là mẹ của nó. Linh dương vui vẻ chơi đùa cùng kẻ săn mồi, trong khi con báo dù khó khăn nhưng cũng cố gắng hết sức kiềm chế cơn thèm ăn của mình. Sau khi báo hoa mai ''giả nai'' làm mẹ chăm linh dương, con mồi còn tình nguyện theo đuôi kẻ đi săn đến khu vực khác. Đến tối, khi đã chán cuộc vui, báo hoa mai lật mặt ăn thịt linh dương non. Trong lúc giả vờ chơi đùa, nó liền ngừng lại đôi chút rồi tung cú cắn chí mạng để giết chết chú linh dương con. Chứng kiến cảnh tượng này, anh Andre Fourie cùng nhiều du khách khác đã nhanh chóng bỏ đi để mặc cho con báo hoa mai thưởng thức bữa tiệc của nó. Cảnh tượng hiếm thấy này cho thấy sự khắc nghiệt trong thế giới tự nhiên, khó có điều gì lường trước được. Cảnh báo hoa mai âu yếm linh dương mới sinh từng được nhiếp ảnh gia ghi lại ở Khu bảo tồn Masai Mara, Kenya. Sau khi mẹ chạy thoát, linh dương con đã rơi vào tay báo đốm, lông còn chưa khô, chân chưa đứng vững. Trong những phút đầu tiên, có lẽ bản năng làm mẹ của báo đốm xuất hiện. Nó âu yếm linh dương con, thậm chí còn nhẹ nhàng hôn con mồi như với con non của chính mình. Thế nhưng chỉ vài phút sau, bản năng của nó trỗi dậy và báo đốm nhanh chóng kết liễu sinh mạng của con mồi đáng thương. Không có câu chuyện cổ tích nào ở đây. Thiên nhiên hoang dã luôn có quy luật của nó và việc kẻ săn mồi âu yếm con mồi nhưng rồi sau cùng vẫn tuân theo tự nhiên là điều không phải bất ngờ dù có thể khiến nhiều người thất vọng. Báo hoa mai giả nai dụ dỗ linh dương | Kruger Sightings

