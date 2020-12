Báo động nghiêm trọng hồ nước lớn nhất thế giới đang “bốc hơi”

Thực chất Caspi là một hồ nước, lý do nó được gọi là biển bởi kích thước và độ mặn trong nước của nó bằng ⅓ nồng độ muối của đại dương. Caspi là hồ nước khép kín, loại hồ không có dòng chảy ra. Nó nằm giữa châu Âu và châu Á, tiếp giáp với các nước Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Nga và Turkmenistan. Đây còn là nơi cung cấp nguồn thuỷ sản cho người dân khu vực này và là nhà của nhiều loài động vật tự nhiên. Kể từ những năm 1990, mực nước tại Caspi giảm với tốc độ vài cm mỗi năm. Trong một nghiên cứu mới trên tạp chí Communications Earth và Environment dự đoán nếu không có bất cứ sự can thiệp nào đủ mạnh, tốc độ giảm sẽ ngày càng nhanh và kéo theo những hậu quả to lớn. Theo tiến sĩ Frank Wesselingh của đại học Utrecht dự đoán biển Caspi sẽ giảm 9 -18m vào năm 2100, gấp đôi so với ước tính trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc 23-34% diện tích bề mặt sẽ biến mất. “Nếu mực nước ở khu vực phía bắc hồ bị giảm xuống 2 - 3m việc cập bến các cảng Rotterdam, Hamburg và London sẽ gặp nhiều trở ngại. Các tàu cá và những container hàng sẽ mắc kẹt và những nơi ở khu vực này sẽ bị ảnh hưởng rất lớn về mặt kinh tế giao thương. Đó là trong trường hợp ít xấu nhất, khi mực nước giảm 9m.” Bên cạnh đó, sự suy giảm mức nước có thể là châm ngòi chiến cho các cuộc bạo loạn, chiến tranh. Với năm quốc gia bất hoà giáp với vùng hồ Caspi, nguy cơ xảy ra xung đột là rất cao. Biển Caspi nằm giữa biên giới của 5 quốc gia là Nga, Iran, Turkmenisistan, Kazakhstan và Azerbaijan, giúp điều hoà khí hậu của các quốc gia xung quanh. Không những thế biển Caspi còn là kho dầu khí khổng lồ, đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế thủy hải sản của các quốc gia này, là nguồn cung cấp tài nguyên cực kỳ quan trọng đối với các quốc gia lân cận. Theo World Atlas, biển Caspi là hồ nước lớn nhất thế giới với diện tích bề mặt 371.000 km2 và thể tích 78.200 km3. Đây là hồ nước mặn duy nhất nằm trong top 10 hồ nước lớn nhất thế giới. Biển Caspi cũng là hồ sâu thứ ba thế giới với phần sâu nhất đạt 1.025 m và độ sâu trung bình là 211 m. Tên gọi được đặt theo bộ lạc Caspi, những người từng sinh sống ở phía tây của hồ.

Thực chất Caspi là một hồ nước, lý do nó được gọi là biển bởi kích thước và độ mặn trong nước của nó bằng ⅓ nồng độ muối của đại dương. Caspi là hồ nước khép kín, loại hồ không có dòng chảy ra. Nó nằm giữa châu Âu và châu Á, tiếp giáp với các nước Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Nga và Turkmenistan. Đây còn là nơi cung cấp nguồn thuỷ sản cho người dân khu vực này và là nhà của nhiều loài động vật tự nhiên. Kể từ những năm 1990, mực nước tại Caspi giảm với tốc độ vài cm mỗi năm. Trong một nghiên cứu mới trên tạp chí Communications Earth và Environment dự đoán nếu không có bất cứ sự can thiệp nào đủ mạnh, tốc độ giảm sẽ ngày càng nhanh và kéo theo những hậu quả to lớn. Theo tiến sĩ Frank Wesselingh của đại học Utrecht dự đoán biển Caspi sẽ giảm 9 -18m vào năm 2100, gấp đôi so với ước tính trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc 23-34% diện tích bề mặt sẽ biến mất. “Nếu mực nước ở khu vực phía bắc hồ bị giảm xuống 2 - 3m việc cập bến các cảng Rotterdam, Hamburg và London sẽ gặp nhiều trở ngại. Các tàu cá và những container hàng sẽ mắc kẹt và những nơi ở khu vực này sẽ bị ảnh hưởng rất lớn về mặt kinh tế giao thương. Đó là trong trường hợp ít xấu nhất, khi mực nước giảm 9m.” Bên cạnh đó, sự suy giảm mức nước có thể là châm ngòi chiến cho các cuộc bạo loạn, chiến tranh. Với năm quốc gia bất hoà giáp với vùng hồ Caspi, nguy cơ xảy ra xung đột là rất cao. Biển Caspi nằm giữa biên giới của 5 quốc gia là Nga, Iran, Turkmenisistan, Kazakhstan và Azerbaijan, giúp điều hoà khí hậu của các quốc gia xung quanh. Không những thế biển Caspi còn là kho dầu khí khổng lồ, đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế thủy hải sản của các quốc gia này, là nguồn cung cấp tài nguyên cực kỳ quan trọng đối với các quốc gia lân cận. Theo World Atlas, biển Caspi là hồ nước lớn nhất thế giới với diện tích bề mặt 371.000 km2 và thể tích 78.200 km3. Đây là hồ nước mặn duy nhất nằm trong top 10 hồ nước lớn nhất thế giới. Biển Caspi cũng là hồ sâu thứ ba thế giới với phần sâu nhất đạt 1.025 m và độ sâu trung bình là 211 m. Tên gọi được đặt theo bộ lạc Caspi, những người từng sinh sống ở phía tây của hồ.