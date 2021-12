Bằng chứng Mặt Trăng là nơi cư ngụ của hàng triệu người ngoài hành tinh?

John Lear là một phi công giàu kinh nghiệm, sở hữu 17 hồ sơ tốc độ bay thế giới, và mọi chứng chỉ hàng không do Cục Hàng không Liên bang Mỹ cấp. Ông cũng đảm nhận nhiều nhiệm vụ của CIA và các cơ quan chính phủ khác. John Lear cho rằng, người ngoài hành tinh sống dưới bề mặt của Mặt Trăng, làm việc trong các phòng thí nghiệm khổng lồ. Ông cũng tin rằng các cấu trúc bên trong lòng Mặt Trăng được ẩn giấu bằng một hình ảnh ba chiều, hoặc một số công nghệ siêu việt khác của người ngoài hành tinh. John bắt đầu quan tâm đến hiện tượng UFO sau khi gặp một nhân chứng trong Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, đã chứng kiến cuộc hạ cánh của UFO tại Bentwaters AFB (Anh) và nhìn thấy ba người hành tinh có vóc dáng nhỏ bé đi bộ lên Cánh chỉ huy. Còn rất nhiều kỳ lạ nữa trên Mặt Trăng mà NASA đang che giấu, khiến nhiều người bắt đầu tự hỏi, liệu thực sự có sự hiện diện của các cấu trúc của người ngoài hành tinh trên Mặt Trăng không. Trong tất cả dữ liệu đó, có lẽ gây sốc nhất chính là cuộc hội thoại 34 giây bị cắt xén của Neil Armstrong truyền về Trung tâm Vũ trụ Houston khi ông vừa thực hiện “bước chân khổng lồ” xuống Mặt Trăng vào ngày 20/7/1969. Trung tâm Kiểm soát: “Trung tâm Kiểm soát gọi Apollo 11, có chuyện gì vậy?” Apollo 11 trả lời: “Những đứa trẻ này rất to lớn, thưa ngài… rất to lớn… Ôi Chúa ơi, ngài sẽ không tin được đâu! Tôi đang nói với ngài rằng có các con tàu vũ trụ khác ở đó… chúng xếp ngay ngắn ở phía xa rìa của miệng núi lửa… họ đang nhìn chúng tôi từ Mặt Trăng…” Không chỉ phi hành gia Neil Armstrong, mà đồng nghiệp của anh là Buzz Aldrin, thành viên thứ hai trong chuyến bay lịch sử này đã nhìn thấy bên mép miệng núi lửa Sea of Tranquility Crater có những chiếc xe cỡ lớn đậu quanh đó và chúng đang quan sát cả hai người. Tất nhiên công chúng chưa bao giờ nghe thấy những lời thốt ra đầy kinh ngạc của Neil Armstrong, hay được chiêm ngưỡng các cỗ xe khổng lồ của người ngoài hành tinh đậu trên miệng núi lửa khi Armstrong lướt máy ảnh chuyển động 360 độ ghi lại những hình ảnh không thể tin được này. Đơn giản, CIA đã chặn lại và liệt chúng vào hàng tối mật. Micheal Vasin và Alexander Shcherbakov – hai thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô viết về Mặt Trăng vào tháng 7/1970 trên tạp chí Sputnik của Liên Xô. Bài báo có tiêu đề: “Mặt Trăng có phải là tạo tác của người ngoài hành tinh?”. Luận điểm của họ có tên là Spaceship Moon (Tàu vũ trụ Mặt Trăng), khi cho rằng Mặt Trăng không phải là một vệ tinh tự nhiên của Trái Đất, mà thực sự là một con tàu vũ trụ rỗng được tạo ra bởi những sinh mệnh có trí tuệ siêu việt ngoài Trái Đất. Luận điểm của họ vào thời ấy nhận phải rất nhiều lời miệt thị và chỉ trích nặng nề. Tuy nhiên, tròn đúng nửa thế kỷ sau, cộng đồng khoa học nhận thấy luận điểm của hai nhà khoa học ấy phần nào có vẻ hợp lý hơn bao giờ hết nhờ được hỗ trợ bởi các dữ liệu khoa học. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy trên bề mặt Mặt Trăng các kim loại đã qua xử lý như Đồng thau, Uranium 236 và Neptunium 237. Những nguyên tố này không bao giờ được tìm thấy trong tự nhiên. Mời các bạn xem video: Elon Musk khoe tên lửa có thể đi đến mặt trăng, sao hỏa. Nguồn: VTV

