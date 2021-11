Bằng chứng gây "nhức não" chuyên gia về sự tồn tại của tộc người ma

Tháng 7/2020, 1.930 công cụ bằng đá vôi, như các giá phơi nhỏ và những lưỡi dao sắc có thể thái thịt và một số đầu nhọn có thể sử dụng làm ngọn giáo…, được tìm thấy ở hang Chiquihuite trên núi cao thuộc bang Zacatecas, làm dấy lên tranh cãi trong giới khoa học về sự tồn tại của một " tộc người ma". Nhà khảo cổ học tại Đại học Autonoma de Zacatecas, cũng là tác giả hàng đầu của một trong các nghiên cứu trên, ông Ciprian Ardelean cho biết các công cụ trên có niên đại từ 31.000 năm đến 12.500 năm trước. Không có dấu vết của xương người hoặc ADN được tìm thấy ở hang động này. Nghiên cứu trên kết luận: “Nhiều khả năng người xưa đã sử dụng nơi này một cách tương đối thường xuyên, có thể theo mùa trong các chu kỳ di cư”. Các công cụ bằng đá – duy nhất ở châu Mỹ – cho thấy “một kỹ thuật hoàn chỉnh,” mà các tác giả nghiên cứu phỏng đoán là đã được mang đến từ nơi khác. Tuy nhiên mới đây, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà khảo cổ James Chatters từ công ty khảo cổ Applied Paleosicence vừa có công trình phản bác lại kết luận của nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi nhà khảo cổ Ciprian Ardelean. Nhóm của tiến sĩ Chatters lại kết luận những công cụ bằng đá vôi được tìm thấy có thể được hình thành do quá trình tự nhiên và giả thuyết về kho báu khảo cổ do một nhóm dân cư cổ xưa để lại không đứng vững. Việc xem xét các mô hình bong tróc trên đá cho thấy đó nó trùng khớp với sự va chạm ngẫu nhiên giữa các viên đá mà thành hơn là tác động do bàn tay con người đục đẽo. Ngoài ra, những công cụ này lại mới nguyên: khá là vô lý nếu như những người cổ đại tạo ra cả một kho vật dụng giá trị mà không sử dụng. Vì nếu sử dụng, công cụ phải có vết nứt và vết bị mài mòn. Ngoài ra, tất cả "công cụ" này đều làm từ cùng một loại đá, điều sẽ khá vô lý nếu như do một nhóm người tạo thành, bởi con người sẽ thử nghiệm với rất nhiều loại đá họ có thể tìm thấy trong khu vực. Gần đó có một mỏ đá mã não phong phú, có tiềm năng tạo nên nhưng công cụ tốt, dễ khai thác nhưng hoàn toàn không được đụng đến. Những hiểu biết về thời điểm và cách thức người hiện đại đã đến châu Mỹ vẫn đang gây tranh cãi lớn trong giới chuyên gia, và các phát hiện mới nói trên sẽ tiếp tục là chủ đề thảo luận. Nhóm từ Đại học Zacatecas cho rằng đây là công cụ thuộc về những người đầu tiên khai phá Trung Mỹ, nhưng đó như một "tộc người ma". Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC

