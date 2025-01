15 sự thật thú vị về vật liệu “thần thánh” silicone

1. Nguồn gốc tên gọi. Silicone lấy tên từ silicon, nguyên tố hóa học cấu thành chính của nó, nhưng không phải là silicon nguyên chất mà là một hợp chất polymer chứa silicon, oxy, carbon và hydro. Ảnh: Pinterest. 2. Thường bị nhầm lẫn với silicon. Mặc dù có tên tương tự, silicone (với đuôi “e”) là một chất nhân tạo, trong khi silicon là nguyên tố tự nhiên (tài liệu tiếng Việt thường gọi là “silic”). Ảnh: Pinterest. 3. Cấu trúc polymer đặc biệt. Silicone có cấu trúc phân tử dựa trên chuỗi silicon-oxy (Si-O) kết hợp với các nhóm hữu cơ (carbon-hydrogen), mang lại tính linh hoạt và ổn định hóa học cao. Ảnh: Pinterest. 4. Tính chịu nhiệt tuyệt vời. Silicone chịu được nhiệt độ từ -60°C đến hơn 200°C, làm cho nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest. 5. Kháng nước và không thấm nước. Silicone là một chất chống thấm nước xuất sắc, thường được dùng để làm các chất bịt kín, keo silicone và lớp phủ bảo vệ. Ảnh: Pinterest. 6. Thân thiện với môi trường. Silicone bền hơn nhiều so với nhựa thông thường, ít bị phân hủy trong điều kiện tự nhiên, nên ít gây ô nhiễm hơn trong dài hạn. Ảnh: Pinterest. 7. Không gây độc hại. Silicone là một trong những vật liệu nhân tạo an toàn, không chứa BPA, không phản ứng với thực phẩm hoặc cơ thể người, nên được ưa chuộng trong ngành công nghiệp thực phẩm và y tế. Ảnh: Pinterest. 8. Vai trò quan trọng trong y tế. Silicone được sử dụng rộng rãi trong ngành y tế, từ các thiết bị cấy ghép (như ngực giả) đến các dụng cụ y tế như ống dẫn và dụng cụ hỗ trợ thở. Ảnh: Pinterest. 9. Ứng dụng trong nấu ăn. Silicone không dính, chịu nhiệt và an toàn với thực phẩm, thường được dùng để sản xuất các khuôn bánh, dụng cụ nấu ăn và các loại găng tay chống nóng. Ảnh: Pinterest. 10. Chất cách điện tuyệt vời. Silicone không dẫn điện và chịu nhiệt, là vật liệu lý tưởng để sản xuất dây cáp, chất cách điện và các linh kiện điện tử. Ảnh: Pinterest. 11. Kháng hóa chất. Silicone bền vững trước các hóa chất mạnh, bao gồm axit, kiềm và dung môi, giúp nó được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa chất. Ảnh: Pinterest. 12. Khả năng đàn hồi và bền bỉ. Silicone có tính đàn hồi cao, không bị giòn hoặc gãy ngay cả sau thời gian dài sử dụng, khiến nó lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu độ bền và độ dẻo dai. Ảnh: Pinterest. 13. Ứng dụng trong mỹ phẩm. Silicone có mặt trong nhiều sản phẩm làm đẹp như kem nền, dầu gội và dưỡng da, nhờ khả năng làm mịn, giữ ẩm và bảo vệ da. Ảnh: Pinterest. 14. Ứng dụng trong thời trang và thiết kế. Silicone thường được dùng để sản xuất áo ngực không dây, miếng độn, dây đeo chống trượt và các phụ kiện thời trang nhờ tính đàn hồi và khả năng bám dính. Ảnh: Pinterest. 15. Đa dạng hình thức và màu sắc. Silicone có thể được chế tạo trong suốt, mờ hoặc màu sắc sặc sỡ, đáp ứng nhiều mục đích sử dụng, từ công nghiệp đến tiêu dùng hàng ngày. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

