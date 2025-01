Vợ Đoàn Văn Hậu cứ cất giọng cover là lên xu hướng tìm kiếm

Bản cover mới đây nhất của bà xã Đoàn Văn Hậu lập tức hút 1,8 triệu view chỉ sau ít giờ đăng tải và nhận về cơn mưa lời khen nhờ giọng hát ngọt ngào cùng nhan sắc xinh đẹp, góc nghiêng cực phẩm. Dù chỉ mực áo kín cổ, tóc búi gọn gàng, nét duyên dáng cùng tông giọng ấm áp giúp Doãn Hải My nổi bật. Đây không phải lần đầu Doãn Hải My gây sốt với giọng hát của mình. Gần đây, bà xã Đoàn Văn Hậu cũng khiến dân tình trầm trồ với bản cover "Mất kết nối" của Dương Domic và hút luôn hơn 12 triệu view và viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Ngoài giọng hát, Doãn Hải My thời thi Hoa hậu Việt Nam 2020 từng lọt Top 10 với nhan sắc nổi bật, cách ứng xử khéo léo và nhiều tải lẻ như hội hoạ, piano... Sự đa tài cùng nhan sắc xinh đẹp của Hải My khiến dân mạng ngưỡng mộ, nhiều người khẳng định Văn Hậu chọn vợ quá khéo. Doãn Hải My thời gian gần đây còn tham gia livestream bán hàng trên các nền tảng số. Mới nhất, cô nàng lên sóng cùng với Văn Toàn, Hòa Minzy... Cách đây chưa lâu, Hải My cũng lên sóng với vợ Quang Hải và Duy Mạnh để thúc đẩy việc bán hàng trên nền tảng số. Sau khi sinh con, Doãn Hải My được đánh giá lấy lại vóc dáng khá nhanh...

