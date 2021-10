Bằng chứng các nền văn minh công nghệ ngoài Trái đất sắp lộ diện?

Có giả thuyết cho rằng, ngoài không gian đang hoặc từng có những nền văn minh công nghệ ngoài Trái đất thông minh có khả năng xây dựng công nghệ có thể đi lại giữa các vì sao. Và giờ đây, một dự án nghiên cứu quốc tế đang sẵn sàng để tìm hiểu, giải mã câu chuyện thú vị này. Nhóm các nhà khoa học dẫn đầu bởi Avi Loeb, giáo sư khoa học tại Khoa Thiên văn của Đại học Harvard, sẽ xác định những du khách tiềm năng giữa các vì sao, vệ tinh do người ngoài hành tinh xây dựng và các hiện tượng trên không không xác định (UAP). Trợ giúp cho họ là những hệ thống kính viễn vọng tối tân, đồng thời các nhà khoa học cũng thiết kế các thuật toán mới sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện cuộc tìm kiếm quy mô vũ trụ. “Khoa học không nên từ bỏ những lời giải thích tiềm ẩn về người ngoài Trái đất vì sự kỳ thị của xã hội hoặc sở thích văn hóa không có lợi cho phương pháp khoa học của việc tìm hiểu thực nghiệm, không thiên vị. Bây giờ chúng ta phải dám nhìn qua kính thiên văn mới, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.", giáo sư Loeb cho biết. Loeb, người cũng là giám đốc của Viện Lý thuyết và Tính toán tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian trước đây đã gợi ý rằng, vật thể vũ trụ kỳ quặc "Oumuamua – bay ngang qua Trái đất vào năm 2017" được nhiều người xác định là một sao chổi hoặc tiểu hành tinh có thể là một ví dụ khác về công nghệ của người ngoài hành tinh. Oumuamua chỉ được nhìn thấy trong một thời gian ngắn trước khi nó tiếp tục hành trình đến những ngôi sao xa xôi, và hình dạng giống điếu xì gà, chuyển động thất thường của nó đã cản trở nhiều nhà vật lý thiên văn trong việc định hình nguồn gốc thực sự. Loeb cũng là một trong số ít các nhà khoa học đã đề xuất rằng, vật thể này có thể là một loại thiết bị du hành vũ trụ do người ngoài Trái đất tạo ra. “Chúng tôi chỉ có thể suy đoán Oumuamua có lẽ là một vật thể công nghệ ngoài Trái đất, chất chứa nhiều dữ liệu thiên văn khá tốt”, Loeb nói. Dự án Galileo sẽ tập trung vào việc phát triển các chiến lược để tìm kiếm và theo dõi các đối tượng như vậy, từ không gian và từ kính thiên văn trên mặt đất. Các lĩnh vực nghiên cứu dự án khác sẽ bao gồm tìm kiếm các vệ tinh do người ngoài hành tinh xây dựng và các hiện tượng trên không không xác định (UAP), hay vật thể bay không xác định (UFO). UFO hiện đang được quan tâm đặc biệt, sau khi Lầu Năm Góc công bố một báo cáo chưa được phân loại gần đây mô tả các thành viên quân đội nhìn thấy, Loeb cho biết. Trong số 144 lần nhìn thấy UAP từ năm 2004 đến năm 2021 được ghi lại trong báo cáo, chỉ có một trường hợp được xác định là có “độ tin cậy cao” và phần còn lại vẫn chưa được giải thích cụ thể. Dự án Galileo này không nên nhầm lẫn với Dự án Galileo của Đại học Rice (một nguồn thông tin trực tuyến về cuộc đời và công việc khoa học của Galileo Galilei), cũng lấy tên từ nhà thiên văn học tiên phong người Ý, sống từ năm 1564 đến năm 1642. Galileo đã sử dụng kính thiên văn của ông thiết kế riêng để quan sát các thiên thể, dẫn đến những khám phá đáng kinh ngạc như miệng núi lửa, vành đai của sao Thổ và bốn mặt trăng của sao Mộc. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

Có giả thuyết cho rằng, ngoài không gian đang hoặc từng có những nền văn minh công nghệ ngoài Trái đất thông minh có khả năng xây dựng công nghệ có thể đi lại giữa các vì sao. Và giờ đây, một dự án nghiên cứu quốc tế đang sẵn sàng để tìm hiểu, giải mã câu chuyện thú vị này. Nhóm các nhà khoa học dẫn đầu bởi Avi Loeb, giáo sư khoa học tại Khoa Thiên văn của Đại học Harvard, sẽ xác định những du khách tiềm năng giữa các vì sao, vệ tinh do người ngoài hành tinh xây dựng và các hiện tượng trên không không xác định (UAP). Trợ giúp cho họ là những hệ thống kính viễn vọng tối tân, đồng thời các nhà khoa học cũng thiết kế các thuật toán mới sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện cuộc tìm kiếm quy mô vũ trụ. “Khoa học không nên từ bỏ những lời giải thích tiềm ẩn về người ngoài Trái đất vì sự kỳ thị của xã hội hoặc sở thích văn hóa không có lợi cho phương pháp khoa học của việc tìm hiểu thực nghiệm, không thiên vị. Bây giờ chúng ta phải dám nhìn qua kính thiên văn mới, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.", giáo sư Loeb cho biết. Loeb, người cũng là giám đốc của Viện Lý thuyết và Tính toán tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian trước đây đã gợi ý rằng, vật thể vũ trụ kỳ quặc "Oumuamua – bay ngang qua Trái đất vào năm 2017" được nhiều người xác định là một sao chổi hoặc tiểu hành tinh có thể là một ví dụ khác về công nghệ của người ngoài hành tinh. Oumuamua chỉ được nhìn thấy trong một thời gian ngắn trước khi nó tiếp tục hành trình đến những ngôi sao xa xôi, và hình dạng giống điếu xì gà, chuyển động thất thường của nó đã cản trở nhiều nhà vật lý thiên văn trong việc định hình nguồn gốc thực sự. Loeb cũng là một trong số ít các nhà khoa học đã đề xuất rằng, vật thể này có thể là một loại thiết bị du hành vũ trụ do người ngoài Trái đất tạo ra. “Chúng tôi chỉ có thể suy đoán Oumuamua có lẽ là một vật thể công nghệ ngoài Trái đất, chất chứa nhiều dữ liệu thiên văn khá tốt”, Loeb nói. Dự án Galileo sẽ tập trung vào việc phát triển các chiến lược để tìm kiếm và theo dõi các đối tượng như vậy, từ không gian và từ kính thiên văn trên mặt đất. Các lĩnh vực nghiên cứu dự án khác sẽ bao gồm tìm kiếm các vệ tinh do người ngoài hành tinh xây dựng và các hiện tượng trên không không xác định (UAP), hay vật thể bay không xác định (UFO). UFO hiện đang được quan tâm đặc biệt, sau khi Lầu Năm Góc công bố một báo cáo chưa được phân loại gần đây mô tả các thành viên quân đội nhìn thấy, Loeb cho biết. Trong số 144 lần nhìn thấy UAP từ năm 2004 đến năm 2021 được ghi lại trong báo cáo, chỉ có một trường hợp được xác định là có “độ tin cậy cao” và phần còn lại vẫn chưa được giải thích cụ thể. Dự án Galileo này không nên nhầm lẫn với Dự án Galileo của Đại học Rice (một nguồn thông tin trực tuyến về cuộc đời và công việc khoa học của Galileo Galilei), cũng lấy tên từ nhà thiên văn học tiên phong người Ý, sống từ năm 1564 đến năm 1642. Galileo đã sử dụng kính thiên văn của ông thiết kế riêng để quan sát các thiên thể, dẫn đến những khám phá đáng kinh ngạc như miệng núi lửa, vành đai của sao Thổ và bốn mặt trăng của sao Mộc. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.