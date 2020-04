Bàn phím Magic Keyboard cho ipad pro “đắt đỏ” có nên mua?

Apple chính thức bán thế hệ bàn phím mới (gen 4) cho ipad pro 11 và 12,9 inch với giá về tới thị trường Việt Nam khoảng 11 triệu đồng. Đây là một cái giá được cho là "đắt đỏ" cho một phụ kiện ipad. Kích thước và khoảng cách các phím vừa đủ để thao tác, không bị nhầm dù đang gõ nhanh. Cảm giác gõ phím sướng hơn MacBook Pro 13" (kiểu cánh bướm) mà người viết đang sử dụng, hành trình phím cũng dài hơn. Ngoài ra Magic Keyboard phiên bản dành cho ipad pro còn có thêm trackpad, điều này giúp người dùng giản lược được thao tác và đặc biệt tốt cho những ai quen sử dụng laptop. Tuy nhiên phần tiếng (phản hồi âm) khi nhấn tại trackpad này khác so với trackpad trên macbook khá nhiều. Bàn phím bản 11 inch này nặng 601gr và khi kết hợp cùng máy thì tổng cộng là 1.072gr. Đối với bản 12,9 inch con số này là 701gr, lắp vào iPad Pro 2020 12,9" sẽ có con số lên đến 1351gr. Apple mô tả bàn phím Magic Keyboard có “thiết kế nổi với khả năng điều chỉnh góc đặt mượt mà”. Bàn phím này có thể gắn từ tính vào iPad Pro và có bản lề được thiết kế độc đáo, cho phép nó điều chỉnh lên tới 130 độ. Khác với kiểu bàn phím kết hợp cover trước đây, Magic Keyboard mới của iPad Pro có phần đế giữ khá vững để giúp iPad Pro lơ lửng và điều này rất tiện lợi khi đặt trên đùi để gõ, không bị rung lắc màn hình trong khi thao tác mạnh như trước.Magic keyboard cho ipad pro là bàn phím mới thay đổi hoàn toàn so với Smart Keyboard hiện tại cho iPad. Apple nói họ sử dụng cơ cấu bàn phím cắt kéo giống MacBook Pro 16" cho bàn phím này. Bàn phím cho ipad pro vẫn được kết nối với iPad bằng cách hit nam châm như thế hệ cũ nhưng với cổng C này nó có thể cấp nguồn cho iPad, từ đó cổng C trên iPad có thể dùng cho các tác vụ như gắn ổ cứng, gắn thẻ nhớ... Khi kết hợp với bàn phím độ dày tổng thể của chiếc ipad là dày hơn so với chiếc Macbook Pro 13 inch, tuy nhiên độ dày này là không lớn. Phần lưng vẫn là thiết kế đơn giản với logo "táo khuyết" được dập chìm. Xét về tổng thể, với một Keyboard dành cho ipad pro, đây là một phụ kiện tốt về mọi mặt, trải nghiệm gõ, linh hoạt nhờ trackpad, cổng sạc type C, tuỳ biến thay đổi góc độ màn hình 130 độ và chắc chắn. Tuy nhiên mức giá thì khá là "đắt đỏ".

Apple chính thức bán thế hệ bàn phím mới (gen 4) cho ipad pro 11 và 12,9 inch với giá về tới thị trường Việt Nam khoảng 11 triệu đồng. Đây là một cái giá được cho là "đắt đỏ" cho một phụ kiện ipad. Kích thước và khoảng cách các phím vừa đủ để thao tác, không bị nhầm dù đang gõ nhanh. Cảm giác gõ phím sướng hơn MacBook Pro 13" (kiểu cánh bướm) mà người viết đang sử dụng, hành trình phím cũng dài hơn. Ngoài ra Magic Keyboard phiên bản dành cho ipad pro còn có thêm trackpad, điều này giúp người dùng giản lược được thao tác và đặc biệt tốt cho những ai quen sử dụng laptop. Tuy nhiên phần tiếng (phản hồi âm) khi nhấn tại trackpad này khác so với trackpad trên macbook khá nhiều. Bàn phím bản 11 inch này nặng 601gr và khi kết hợp cùng máy thì tổng cộng là 1.072gr. Đối với bản 12,9 inch con số này là 701gr, lắp vào iPad Pro 2020 12,9" sẽ có con số lên đến 1351gr. Apple mô tả bàn phím Magic Keyboard có “thiết kế nổi với khả năng điều chỉnh góc đặt mượt mà”. Bàn phím này có thể gắn từ tính vào iPad Pro và có bản lề được thiết kế độc đáo, cho phép nó điều chỉnh lên tới 130 độ. Khác với kiểu bàn phím kết hợp cover trước đây, Magic Keyboard mới của iPad Pro có phần đế giữ khá vững để giúp iPad Pro lơ lửng và điều này rất tiện lợi khi đặt trên đùi để gõ, không bị rung lắc màn hình trong khi thao tác mạnh như trước. Magic keyboard cho ipad pro là bàn phím mới thay đổi hoàn toàn so với Smart Keyboard hiện tại cho iPad. Apple nói họ sử dụng cơ cấu bàn phím cắt kéo giống MacBook Pro 16" cho bàn phím này. Bàn phím cho ipad pro vẫn được kết nối với iPad bằng cách hit nam châm như thế hệ cũ nhưng với cổng C này nó có thể cấp nguồn cho iPad, từ đó cổng C trên iPad có thể dùng cho các tác vụ như gắn ổ cứng, gắn thẻ nhớ... Khi kết hợp với bàn phím độ dày tổng thể của chiếc ipad là dày hơn so với chiếc Macbook Pro 13 inch, tuy nhiên độ dày này là không lớn. Phần lưng vẫn là thiết kế đơn giản với logo "táo khuyết" được dập chìm. Xét về tổng thể, với một Keyboard dành cho ipad pro, đây là một phụ kiện tốt về mọi mặt, trải nghiệm gõ, linh hoạt nhờ trackpad, cổng sạc type C, tuỳ biến thay đổi góc độ màn hình 130 độ và chắc chắn. Tuy nhiên mức giá thì khá là "đắt đỏ".