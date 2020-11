Bạn gái hotgirl "bỏ mặc" Lai Bâng tại Chung kết Đấu trường danh vọng

Tân vương của Đấu Trường Danh Vọng đã gọi tên Lai Bâng và những đồng đội sau một mùa giải áp đảo, họ hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch này! Nữ quản lý hậu cần cho đội tuyển SGP là Nguyễn Hà Anh đã tiết lộ, bạn gái của Lai Bâng là Trang Six đã không đến trực tiếp để cổ vũ bạn trai của mình. Giải đáp thắc mắc của fan hâm mộ khi không thấy Trang Six xuất hiện tại trận trung kết, cô nàng cho rằng mình ở nhà cổ vũ từ xã để tránh "dớp". Rút kinh nghiệm từ những chuyện xảy ra trong quá khứ, Huyền Trang đã đi cổ vũ tại trận Chung kết ĐTDV mùa Xuân 2020 diễn ra giữa Team Flash và Saigon Phantom. Kết quả, SGP đã thua Team Flash với tỉ số 4-0 trong loạt trận BO7. Chính vì sợ mình sẽ làm ảnh hưởng phần nào đến tinh thần thi đấu của bạn trai cũng như cả đội tuyển nên cô nàng quyết định không xuất hiện. Lai Bâng - Huyền Trang luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ với tình yêu bình dị, nhẹ nhàng của mình. Có lẽ tình cảm mà Huyền Trang dành cho Lai Bâng chính là động lực để anh cùng Saigon Phantom có màn trình diễn tuyệt vời tại Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2020. Dù không thể sát cánh bên người yêu nhưng Trang Six đã cổ vũ và dành những lời động viên tình cảm nhất tới Lai Bâng. Hot Teen Huyền Trang (six) sinh ngày 23-6-2000 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang là sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện của Đại học FPT và cũng là "hot face" sở hữu hàng chục nghìn follower trên MXH. Huyền Trang ngoài sở hữu nhan sắc hơn người còn có gu ăn mặc rất sành điệu. Huyền Trang vốn là một cô nàng rất yêu thích môn ngoại ngữ, chính vì thế Huyền Trang đã lựa chọn chuyên ngành Ngôn ngữ Anh để theo học. Tuy nhiên, học được một thời gian, Huyền Trang lại có cảm hứng với ngành truyền thông và mong muốn sẽ trở thành quản lý của "Sếp Tùng" - Sơn Tùng MTP nên Huyền Trang đã thay đổi ngành học và có thể coi đây chính là động lực để cô nàng đưa ra quyết định đầy táo bạo đó. Tuy vậy, cô lại là một cô gái tuy năng động nhưng lại khá dịu dàng và có phần truyền thống. Stream Game

