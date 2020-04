Ngưỡng mộ Top nữ game thủ tài năng nhất thế giới, thu nhập tiền tỷ

Wang Xinyu, hay BaiZe là nữ game thủ đầu tiên tham gia thi đấu các mùa giải Hearthstone. Tuy không đạt được chức vô địch nhưng kỹ năng chơi game của cô nàng khiến không ít game thủ khắp thế giới phải ngả mũ thán phục. BaiZe là một trong số ít nữ game thủ chứng minh được vị thế của nữ giới so với cánh mày râu trong làng eSports quốc tế. Hiện tại, BaiZe có thu nhập lên tới hơn 6,3 tỷ VNĐ/năm. Xuất thân từ quốc gia nổi tiếng bởi môn thể thao điện tử là Thuỵ Điển, Zainab Turkie (nick name là zAAz) được biết đến là một trong những nữ game thủ giàu có nhất thế giới. Cô thi đấu chuyên nghiệp tựa game mà tưởng chừng chỉ dành cho phái mạnh - CS:GO. zAAz bắt đầu chơi CS phiên bản 1.6 vào đầu những năm 2000, đi đến chuyên nghiệp vào năm 2002. Tới năm 2013, cô đã tham dự 24 giải đấu và hàng loại đội tuyển khác nhau và hiện đang thi đấu cho RES Gaming với tổng thu nhập khoảng 6,2 tỷ VNĐ/năm. Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2013, tới nay nữ game thủ trong top tài năng nhất thế giới Julia Kiran (juliano) đã tham dự 22 giải đấu, thu về kha khá thành tích cao. Kiran sở hữu nhan sắc xinh đẹp, lead game cực đỉnh cũng như sở hữu kỹ năng chơi game cá nhân tuyệt vời chẳng thua kém nam game thủ nào. Stephanie Harvey, hay missharvey - nữ game thủ với mái tóc hồng tím nổi bật nổi tiếng khi chơi chuyên nghiệp hai tựa game là CS 1.6 và CS:GO. Cô nàng người Canada từng tham gia rất nhiều giải đấu, trong đó có 5 mùa vô địch thế giới, đủ để thấy tài năng của Harvey. Cô cũng là một trong số ít những nữ game thủ dám lên tiếng chống lại sự phân biệt đối xử giới tính trong ngành công nghiệp eSports Được mệnh danh là "Nữ Hoàng của những lưỡi dao", Sasha Hostyn (Scarlett) từng hạ Polt để giành chức vô địch giải Red Bull Battle Grounds: Bắc Mỹ 2014 với chiến thuật sử dụng Baneling đầy khôn ngoan. Cô bắt đầu chơi StarCraft II vào tháng 4/2011, sau đó tham gia vào nhiều giải đấu chuyên nghiệp. Scarlett từng vô địch 2 lần liên tiếp trong giải đấu game giành riêng cho phái nữ - the NESL Iron Lady mùa thu năm 2011. Nàng game thủ xứ sở cờ hoa gốc Á Christine Chi (Potter) hiện đang thi đấu dưới màu áo của RES Gaming, sau thời gian dài giữ chức đội trưởng của Counter Logic Gaming Red. Trong suốt sự nghiệp của mình, nữ game thủ tài năng đã thi đấu tại 16 sự kiện khác nhau, từng giành giải vô địch với tựa game CS 1.6. Thu nhập của Christine Chi cũng thuộc hàng khủng trong giới eSports, khiến không ít game thủ và streamer phải ngưỡng mộ. Top 5 game thủ có thu nhập khủng nhất thế giới. Nguồn: Youtube

